Cuando pensábamos que la crisis de Metrolínea había hecho que tocáramos fondo en lo relacionado con el transporte público, los usuarios de bus en Bucaramanga, nos están mostrando que, muy por el contrario, el enredo está alcanzando nuevas fases tanto o más complejas que las que dieron jaque al que se llamó Sistema Integrado de Transporte Masivo en el área metropolitana, pues, no solo hemos regresado al 21 de diciembre de 2009, el día previo a la entrada en marcha del Sitm, sino que ahora volvimos a los viejos buses, pero con nuevos problemas.

Los pocos ciudadanos que aún descartan la opción del transporte pirata, por inseguro y por ilegal, y se mantienen fieles a los regulares, están pagando con creces por esto que de servicio pasó a sacrificio, pues tienen que esperar, según lo han denunciado, hasta una hora para que un bus tradicional, que ahora han denominado Transporte Público Colectivo, TPC, pase a recogerlos. Los buses que en diciembre de 2009 debían salir del área metropolitana y, los más antiguos, que debían ser obligatoriamente chatarrizados, son los que hoy intentan salvar la situación de quiebra de Metrolínea, pero, claro, no lo están logrando.

Las autoridades, que dieron voces de tranquilidad y prometieron que iban a mantener el servicio de buses, a pesar de la casi desaparición del mismo por la crisis del Sitm, no están cumpliendo en la práctica con sus compromisos y su incapacidad para controlar todas las variables del problema, nos está poniendo frente a un riesgo tanto o más grave que el del crecimiento exponencial del mototaxismo, y es lo que se ve, de acuerdo con las declaraciones de algunos usuarios que confiesan que están pagando a conductores de buses del TPC para que ingresen a los barrios a hacer determinados recorridos.

Estamos frente a la naciente piratería ahora en buses, que pescan en río revuelto y salen a hacer recorridos sin tener autorización para ello ni, claro está, ruta asignada, pero también podemos estar viendo el nacimiento de un proceso de privatización por vías de hecho del servicio público de transporte, pues, ante la caída de la oferta de transporte de bus en proporción insostenible, los buses piratas bajan la tarifa y los usuarios pagan recorridos extras hacia sus barrios, donde no están cubiertos. Si las autoridades no atienden, con servicio y no con castigos inanes, lo que está ocurriendo, más pronto que tarde estaremos viviendo una segunda ola de piratería, inseguridad y contaminación, ahora con los buses como protagonistas.