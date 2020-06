Por sí mismas, las penas no combaten los delitos

Una vez más la cadena perpetua hace tránsito en el Congreso, esta vez dirigida hacia los violadores de menores de edad. En esta ocasión, el proyecto de reforma constitucional está a un paso -la plenaria del Senado- de salir del legislativo y convertirse en una reforma constitucional. Aunque la plenaria debe tener lugar antes del 20 de junio, esta vez son bastante altas las probabilidades de que esta pena se inserte en el ordenamiento jurídico colombiano.

Quienes han promovido esta iniciativa han recibido el respaldo de diversos sectores que ven en este aumento de pena una solución, así sea parcial, al gravísimo y repudiable delito de violación de menores, pero también los congresistas que la apoyan han sufrido la crítica de quienes consideran esta medida una forma de populismo legislativo en tanto sirve para ganar espacios en los medios, pero aporta muy poco a la solución del grave problema del abuso de menores.

Más allá de entrar en la polémica de si conviene al país una cadena perpetua a violadores, lo que queremos en este espacio es dejar en claro que de nada servirán sanciones perpetuas, si no se protege de fondo y con medidas efectivas a nuestros niños de los abusadores.

En el asunto que corresponde a la Ley y el derecho, además de reconocer que el aumento de penas no disminuye per se la comisión de los delitos, debe pensarse en fortalecer sistemas como el de alertas tempranas, siempre y cuando estas funcionen efectivamente y tengan las reservas necesarias para que operen protegiendo siempre la identidad e integridad de las víctimas. Además, hay que capacitar a padres, docentes, cuidadores y demás personas que tengan a cargo el bienestar de los niños sobre cómo prevenir el abuso, identificar los signos de alarma y cómo denunciar. De la misma forma es necesario ofrecer a las víctimas todas las formas posibles de denunciar los hechos, al tiempo que se les dé a las fuerzas policivas y al sistema judicial la preparación necesaria para actuar de manera eficaz y adecuada frente a este tipo de delito, para evitar la revictimización de los agredidos. La imprescriptibilidad del delito puede ser tanto o más importante que la perpetuidad de la pena de prisión, en tanto la víctima, por haber sufrido el ataque en edad muy temprana, no está preparada, no solo para denunciar, sino muchas veces siquiera para entender el delito que se cometió en su contra.

No podemos tranquilizarnos únicamente con el endurecimiento de las penas: el esfuerzo para combatir este repugnante delito debe ser integral y permanente, entre el Estado y la sociedad.