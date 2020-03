Como era inevitable, llegó a Colombia el nuevo coronavirus, que causa la enfermedad COVID-19, y esto, como también era esperable, causó preocupación por la desconfianza general sobre la capacidad que tiene el sistema de salud colombiano de atender una emergencia por un posible contagio acelerado de la enfermedad. Lo cierto es que la red nacional de atención no ha tenido una prueba semejante. Por ahora, lo cierto es que la situación no debe pasar a mayores si las personas acatan las recomendaciones que se hacen para evitar que el contagio tome una velocidad o una dimensión complicada.

La primera y más importante recomendación que han hecho los médicos en el mundo es la de lavarse exhaustivamente las manos con jabón, al menos cinco veces al día y, de no tenerse acceso a un suministro de agua, usar un gel antibacterial tantas veces como sea necesario. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, esta medida de precaución reduce el riesgo de infección hasta en un 47%. Ahora bien, si a esto sumamos otra recomendación principal que es la de no tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, el riesgo de que enfermemos se reducirá mucho más.

Estos consejos, como el de estornudar o toser tapándose la boca y la nariz con el codo flexionado, son obviamente determinantes, pero, así mismo hay otras advertencias que, aunque no provienen del área de la salud, son también decisivas para el control del COVID-19: se trata de que así como debemos evitar la propagación del virus, es crucial evitar la propagación de mensajes irresponsables, tendenciosos, alarmistas, que solo buscan, a través de las redes sociales, provocar el miedo, el caos, la zozobra entre las personas. En esto también hay que mantener las defensas altas y, como mínima medida, rechazar y no propagar estas falsas noticias sobre la enfermedad.

Así como lavarse las manos y no tocarse la cara le dará un altísimo porcentaje de protección a su salud, no creer todo lo que ve en las redes y no reenviar mensajes cuya veracidad no ha confirmado, le ayudará a usted y a su comunidad más próxima a no elevar la angustia de todos. Informarse por medios de comunicación que conozcan y en los que confían es la vacuna efectiva contra las noticias falsas y una barrera más contra el COVID-19.