Reactivación en todo sentido es lo que espera Bucaramanga de su alcalde

El primer año de gobierno suele ser, para quienes no han tenido esa experiencia previa, uno de los más desafiantes del período constitucional de que se trate, pero para los alcaldes y gobernadores colombianos que comenzaron sus gobiernos en 2020, el reto ha sido desproporcionado. El avance súbito y acelerado de la pandemia originada por el coronavirus, no solo desbarató los objetivos anuales que tenían, sino que obligó a replantear casi en su totalidad, la idea general y particular de los programas de gobierno. Desde el punto de vista administrativo, entonces, hubo que hacer un replanteamiento a fondo y no necesariamente en el mismo sentido de los presupuestos programáticos con los que se comenzó en enero pasado.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, ha tenido que sortear esa situación: tuvo que vérselas con la atención de una emergencia sanitaria y un confinamiento, que fue una situación devastadora, especialmente para la economía familiar de decenas de miles de bumangueses, pero también para industriales y comerciantes que vivieron, sin duda, la mayor crisis de estos sectores en la historia de la ciudad. La contingencia, pues, creó unas condiciones únicas, sin precedente, que la mayoría de los bumangueses entendieron pero que, aún cuando la situación es evidente, ha servido para que algunos oportunistas promuevan la idea de una revocatoria de mandato, sin importarles que es la idea más nociva para la ciudad.

Lo previsible es que con la próxima vacunación la emergencia ceda y el alcalde, entonces, tendrá que mostrar en el corto plazo, la verdadera calidad de su administración, que ya afronta, con sobresaltos, temas espinosos relacionados con asuntos tributarios, con ocupación del espacio público, con la percepción de seguridad, con el transporte público, con el diálogo político frente al Concejo, con el regreso a las clases presenciales en los colegios oficiales, con el arranque de las obras prioritarias para la ciudad, pero, sobre todo, con la reactivación económica, que será la que finalmente nos devuelva al estado de cosas que teníamos antes del confinamiento total de marzo a junio.

La opinión mayoritariamente ha tenido paciencia y comprensión dadas las particulares circunstancias de este año, pero en 2021 la marcha de la administración Cárdenas deberá ser acertada, transparente, eficiente, enfocada en las obras, pero también en la gente. Los que vienen tienen que ser tiempos de máximo rendimiento y de respuestas claras y concretas a las aplazadas expectativas de la ciudadanía.