Santander debe abrirse espacio en el mundo

Nuevamente dejan mucho qué desear los resultados obtenidos por Santander en la medición del Índice Departamental de Internacionalización, IDI, que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues, aunque crecimos levemente respecto de la última medición y mantuvimos la posición que ostentábamos, la verdad es que ocupar el décimo lugar entre los departamentos del país, es un registro inaceptable para una región que viene creciendo en índices económicos importantes y que en muchos ítems hemos avanzado del quinto al cuarto lugar en las economías nacionales.

El atraso que nos muestra el IDI es un indicativo que debemos corregir en el menor tiempo posible, pues en el mundo actual, donde la globalización ha tejido una red interconectada de economías, resulta imperativo que las regiones busquen activamente la internacionalización como estrategia clave para su desarrollo. Adelantar proyectos que fomenten la presencia global de nuestros productos e industrias, y promover el turismo como una carta de presentación, no solo son acciones sensatas, sino también esenciales para el florecimiento económico a largo plazo. Internacionalizar la economía regional no es simplemente un acto cosmético, sino una manera efectiva de impulsar el crecimiento económico sostenible.

En Santander debemos instalar esta visión de internacionalización en todos los campos de la economía regional, pues cuando una región busca expandir su presencia en los mercados del exterior, diversifica sus fuentes de ingresos y accede a nuevas ideas, tecnologías y prácticas empresariales, además de que esta diversificación no solo logra reducir los riesgos asociados con la dependencia de un solo sector, sino que también produce una mayor resiliencia económica frente a las frecuentes turbulencias de la economía global, pues nos permitiría mantener en estado de competitividad varios sectores simultáneamente y amortiguar con unos, las crisis que puedan tener los otros.

Mediciones como el IDI nos hacen entender que la internacionalización no es solo una opción estratégica, sino una necesidad urgente para Santander, pues, para prosperar verdaderamente en el mundo actual, las regiones deben ser mucho más audaces y convertirse en actores destacados en el escenario global. Al adelantar proyectos que internacionalicen nuestra economía y promocionen nuestros productos e industrias, no solamente vamos a fortalecernos en el espectro nacional, sino que podremos tener un lugar en el mundo. La internacionalización no es simplemente un camino hacia el desarrollo, sino el camino hacia un futuro sostenible y próspero para nuestra región.