Santander está demostrando gran capacidad en su sector empresarial

Esta semana se cumple el primer mes desde la apertura de la frontera con Venezuela y la reanudación de relaciones comerciales entre los dos países, y, si bien hay mucho por hacer, para los dos santanderes el comienzo se ve mejor de lo esperado, a juzgar por lo que reportan algunos empresarios que ya han logrado establecer su vía de exportaciones y por lo que, hace pocos días, dijo a Vanguardia María Luisa Chiappe, presidente de la Cámara Colombo venezolana, en el sentido de que particularmente para Santander se han cumplido y superado las expectativas que se tenían.

Esto es así, no solamente porque la oportunidad de regresar a Venezuela se dio, sino, claro está, porque la industria santandereana estaba preparada para reaccionar con rapidez y eficacia, demostrando así su gran capacidad. Además de esto, Santander contaba con una larga experiencia en el mercado venezolano, lo conoce profundamente, sabe cómo se comporta, cuáles son las particularidades, no solo económicas, sino también culturales del país vecino, en síntesis, Santander tiene un amplísimo know how sobre esta dinámica exportadora, hasta en los más pequeños detalles y eso le ha dado un arranque verdaderamente esperanzador en el reinicio de las relaciones comerciales con Venezuela.

Esto, que es importante por sí mismo, reviste una trascendencia mayor si vemos que la positiva señal está dándose en un momento en el que se vive una crisis mundial que está afectando todos los órdenes y, por supuesto, uno de los de mayor impacto es el económico. Ganar y expandir a la mayor velocidad posible, un frente de trabajo, de comercio y de ingresos a la economía regional tan relevante como lo ha sido siempre Venezuela, y en este preciso momento, debe ser un propósito común de los santandereanos que, como se ha dicho y demostrado, tienen la capacidad para hacerlo.

Es el momento, entonces, de plantearnos como región unos objetivos de unidad, coordinación y trabajo que nos mantenga entre el grupo líder de esta nueva etapa del comercio binacional; la capacitación de nuestros trabajadores y directivos, el crecimiento de nuestras industrias, el planteamiento de nuevas estrategias y la determinación por conquistar ese territorio, entre otras variables, nos mantendrán, seguramente, en ese alto nivel que ya se nos reconoce en el país y nos ayudará, sin duda alguna, a contener, en alguna medida, los efectos negativos que se presagian para nuestro país, como coletazo de la crisis mundial.