Santander puede seguir siendo potencia nacional en energía

Entre los varios temas grandes sobre los que trabaja el actual gobierno de Gustavo Petro, muchos de los cuales han originado también grandes discusiones e incertidumbres, está el de la transición energética, una mega propuesta que, sin duda, tiene filudas aristas en las que no solo han quedado enganchados algunos argumentos del ejecutivo, sino también de los expertos en el tema, pues no solo con él se hace referencia a un problema real, que está activo en el mundo entero, sino que toca la que es hoy, quizás, la fibra más sensible del aparato productivo colombiano, los hidrocarburos.

El debate venía precedido de múltiples declaraciones del hoy presidente, quien en su campaña proselitista hizo propuestas, que pusieron en guardia a quienes o bien tienen ideas opuestas, o consideran que las posiciones del mandatario deben moderarse, cosa que, en algunos casos ha ocurrido. Petro ha cedido en puntos en los que es la realidad, más que la dialéctica del discurso, lo que se impone.

Para los santandereanos, el desarrollo de esta discusión y las decisiones que se han tomado y están por adoptarse, revisten importancia capital, en tanto somos, desde siempre, el departamento petrolero por excelencia, tenemos la refinería más antigua del país y una estructura de la mayor importancia, que gira alrededor del petróleo, a la que, entre otras instituciones de gran reputación, pertenecen la Universidad Industrial de Santander, UIS, y el Instituto Colombiano del Petróleo, ICP.

Todo esto implica que nuestra historia petrolera debe ser respetada y la voz de Santander en las decisiones que siguen, tanto en el campo mismo de los hidrocarburos como en el de los proyectos de generación sostenible para la transición energética, debe escucharse fuerte y clara, como fuerte y claro ha sido el aporte que esta región ha hecho, por lo menos en las últimas siete décadas, al desarrollo de todo el país, desde la industria del petróleo. El actual gobierno no puede desconocer que Santander tiene mucho qué aportar a las energías alternativas, como la solar, la eólica, la de los biocombustibles, la hidroeléctrica ya instalada; incluso desde el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico alternativo. Nuestra región tiene todo que ver con el futuro energético del país.