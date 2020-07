El enfrentamiento que tuvo el pasado domingo 19 de julio la policía metropolitana con no menos de 300 personas en el norte de Bucaramanga, quienes desarrollaban una fiesta en la que, obviamente, se omitían todas las medidas sanitarias que se han impuesto para enfrentar la pandemia, es una demostración palpable de que las cosas no están sucediendo como debía ser, justamente ahora que comenzamos la cuesta más empinada de la curva de contagio que, según expertos, puede ser aún más dramática en las próximas tres semanas, cuando menos.

En el Norte de la ciudad y en un sector del oriente de la meseta, las cifras muestran niveles muy altos de personas con COVID-19 confirmado. Según datos conocidos la semana pasada, el mayor número de contagios en Bucaramanga, se daba precisamente en el Norte, con 43, mientras en comunas del nororiente se daban 41. Visto de otra manera, en el Norte están ocurriendo el 13,7% de los contagios y el 13,1% en el nororiente, es decir, algo más de una cuarta parte de los enfermos de toda la meseta están ubicados en estas zonas, lo que es una estadística que debe mover con urgencia a las autoridades, por cuanto estas personas muy pronto van a requerir de una protección especial, los centros de atención a su disposición deben ser fortalecidos y las medidas de control, prevención y concientización deben también reforzarse.

Si consideramos, además, la manera veloz como ocurre la dinámica de la pandemia, podemos entender la gravedad de la situación en poco tiempo, si no se atiende pronto y desde múltiples frentes la emergencia. Es perfectamente comprensible que quien ve en riesgo su supervivencia y la de su familia, se arriesgue a salir a la calle a buscar una solución que, dicho sea de paso, el Estado le ofreció y no le ha cumplido a la gran mayoría, pero lo que es desde todo punto de vista inaceptable es que se ponga en riesgo la salud propia y la de la comunidad por parte de quienes simplemente buscan divertirse, sea en la zona de la ciudad o el área metropolitana que sea. Los mayores esfuerzos por enfrentar esta crisis son los que hay que hacer en los próximos meses, por eso necesitamos que todos, autoridades, líderes de toda índole y comunidad en general, estemos muy atentos a anticipar riesgos mayores o a actuar oportunamente en la contención de los que no puedan evitarse.