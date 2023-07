Sombras en la elección del Contralor de Santander

Nuevamente la Asamblea de Santander está frente a una de las decisiones más importantes de la gestión que desarrollan los diputados en el periodo de cuatro años para el cual fueron elegidos, la escogencia del contralor departamental.

El momento es trascendental, por lo que significa elegir a quien tendrá a su cargo el control fiscal del departamento y la vigilancia del buen uso de los recursos públicos, por lo que los ciudadanos, a quienes representan en la duma los 16 diputados, esperamos de cada uno de ellos independencia, transparencia y sobre todo honestidad a la hora de votar.

En los últimos días, los diputados de Santander estuvieron preparando la sesión citada para hoy, pero se ha conocido que en lugar de estudiar la Constitución, las leyes y las ordenanzas para no seguir plagando de errores el proceso, a varios de ellos se les ha visto en reuniones de tinte político y burocrático.

Y aunque parezca increíble, en el centro de ese hasta ahora sigiloso proceso de elección de contralor ha estado todas estas semanas uno de los ternados, Fredy Anaya, moviendo las fuerzas que ya la región conoce. Así, el paso codicioso de la clase política más cuestionada de Santander, por una parte, y por otra, el paso ligero y sinuoso de los demás, han conducido las fuerzas que hoy llegan a la Asamblea a definir, en pocas palabras, si Fredy Anaya vuelve a tomarse la contraloría por la vía del clientelismo.

La Unidad Investigativa de Vanguardia reveló el pasado domingo la alianza que se habría conformado con el ánimo decidido de evitar que Anaya vuelva a sentarse en la silla del contralor, pero no tanto porque preocupe la angustia de que la opacidad siga instalada en el órgano de control, si les gana el candidato del gobernador Aguilar, sino porque ellos quieren tener sobre el alto cargo una influencia similar, lo que nos deja a los santandereanos en el epílogo fatal de caer en las redes de la politiquería, de uno u otro lado.

Y así llegamos a una jornada en la que se espera que los diputados no den la espalda al pueblo que los eligió y la cara a las ofertas de todo tipo que suelen hacer quienes necesitan de sus votos para hacerse con una cuota de poder, en este caso la Contraloría departamental. Transparencia, honestidad y valor en la decisión, es lo que debería primar entre los corporados en la elección por venir, porque, si aquellos principios no afloran, solo queda esperar que en octubre los ciudadanos no premien, sino castiguen la laxitud y el descaro de quienes no tienen empacho en traicionar el mandato popular.