Tomarnos en serio la sismicidad de la región en que vivimos

El último evento telúrico con epicentro en Los Santos, que inquietó a varios departamentos del país esta semana, trajo de nuevo el tema de los temblores en nuestra región, característica por la que, incluso, nos ubican entre las cinco zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Los santandereanos sabemos esto y hemos aprendido a vivir con esta sismicidad, sin que, para la mayoría de nosotros, represente un peligro mayor, dado que el epicentro de la casi totalidad de los casos, se ubica a por lo menos 150 kilómetros de profundidad.

Hemos aprendido muchas cosas sobre los temblores, pero, en realidad, aunque se han acometido algunas acciones puntuales en momentos diversos, es poco lo que hemos hecho de todo lo que corresponde con el grado de riesgo del que debemos ser conscientes, precisamente para que la población no se aterrorice por la probabilidad de un evento de gran magnitud, aunque la verdad es que los santandereanos sentimos cierta tranquilidad frente a los movimientos telúricos, no tanto porque nos sintamos seguros, sino porque la historia nos ha demostrado que casi nunca alcanzan niveles destructivos.

Pero lo cierto es que no tenemos un plan de emergencia en cada zona del departamento que se ajuste al nivel de riesgo de cada uno, que, de paso, no está medido, por lo que las personas desconocen el peligro que efectivamente corren en el área donde viven; no sabe la comunidad qué debe hacer durante o después de un evento telúrico de gran magnitud, porque, entre otras cosas, no se han establecido formas y rutas masivas de evacuación, sistemas de comunicación o modos de abastecimiento de suministros en caso de tener que abandonar las residencias.

Es fundamental, como lo recomiendan los entendidos, que, además de las medidas de construcción o reforzamiento de edificaciones, y de planes conocidos y publicitados de todas las contingencias posibles, se haga muy consciente a la población de las circunstancias particulares en las que vivimos y esto se hace básicamente con información. En la medida en que las personas estén enteradas de los riesgos y las medidas de prevención y respuesta a un evento sísmico significativo, no solo tendrían más tranquilidad, sino que se salvarían muchas vidas. Lo lamentable es que, más allá de la anécdota de cada temblor fuerte, nadie se preocupa seriamente por el tema y seguimos sintiéndonos protegidos más por la esperanza de que no pase nada, que por la seguridad de que podemos controlar muchas de las consecuencias que traería un temblor de gran magnitud.