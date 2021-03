Un imprudente proyecto de Ley que pudo afectar gravemente al Estado y al Gobierno

Cayó sin pena ni gloria el proyecto de ley que buscaba prolongar por dos años el período del presidente Iván Duque, sin que alcanzara realmente a tomar ningún vuelo: hundido en las primeras horas de la mañana de ayer por la opinión pública, que prácticamente por unanimidad lo rechazó enfáticamente, zozobró finalmente hacia el mediodía, luego del retiro de 15 de los 23 firmantes que lo habían presentado, dejando el respaldo en solo 7 representantes, por debajo del mínimo de 10 que deben suscribir la iniciativa para que pudiera ser presentada oficialmente y comenzara su trámite legislativo.

La idea no podía ser más improcedente, impertinente y, hay que decirlo, irresponsable, pues no solamente puso en verdaderos aprietos políticos al Gobierno, al que insinuó como inspirador secreto de la iniciativa, sino que causó un daño importante en el partido del presidente, pues la propuesta dejó la sensación de que se mueven poderosas fuerzas en oposición al mismo en el resto del espectro político nacional. La imprudencia de los firmantes iniciales del proyecto de marras fue mayúscula y, por supuesto, el resultado fue nefasto, especialmente para el presidente Duque, que tuvo que salir a aclarar públicamente que entre sus planes no está cambiar el periodo constitucional para el cual fue elegido. Un aprieto en el que pusieron al Presidente, que lo obligó a salir a dar declaraciones frente a una propuesta como esta, cuando toda la atención nacional está en el Plan Nacional de Vacunación y la próxima reforma tributaria.

La parte positiva del balance que puede hacerse de este fallido proyecto es el de la reacción firme que en defensa de la democracia y de las instituciones tuvieron tanto los líderes políticos, como los partidos en sí mismos, y, sobre todo, los ciudadanos, es decir, los electores, que rechazaron sin temores ni pudores, lo que se vio como un intento de alterar las reglas de juego de unos comicios, los de 2018, para tomar una ventaja injusta por parte de los vencedores de entonces.

Finalmente el Gobierno se desmarcó del proyecto presentado, los presidentes de los partidos obligaron el retiro de las firmas de sus miembros en tal iniciativa y lo que parecía una conspiración contra la democracia quedó reducida a una aventura inexcusable. De todos modos, el solo precedente que deja este hecho es suficiente para que los partidos y la opinión entiendan que deben mantener la atención puesta en intentos de esta índole, vengan de donde vengan, para impedir oportunamente, como ocurrió ayer, que desde las instituciones democráticas se atente contra la misma democracia.