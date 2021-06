En enero de este año una ciudadana acudió a la Comisaría del barrio la Joya en búsqueda de atención. Lejos de obtenerla, lo que recibió del comisario de familia Fabián Gonzalo Canal Rolón fue un golpe a una mujer que hacía un reclamo en su dependencia, una entidad precisamente creada para prestar servicio y apoyo a quienes acuden, principalmente porque son víctimas de violencia en sus hogares. Por esta actuación, la Procuraduría, en fallo de primera instancia que no fue apelado, sancionó a Canal Rolón con dos meses de suspensión. Y fue precisamente en vigencia de esta sanción que la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas ratificó a este Comisario en propiedad, bajo el argumento de que el funcionario de forma previa había ganado el concurso de méritos y superado “con satisfacción” su periodo de prueba.

Ante lo inaudito de la situación, la administración del alcalde Cárdenas se limitó a afirmar que era inevitable frenar tal nombramiento, pues el concurso de méritos y la valoración del periodo de prueba habían ocurrido antes de la agresión del funcionario a la ciudadana y “jurídicamente” no era posible hacer nada.

Que se esté dejando a un funcionario sancionado por agredir a una mujer al frente de una institución que está para defender especialmente a las mujeres, que son quienes más sufren ataques violentos en diferentes ámbitos familiares y sociales es sencillamente indignante. ¿Qué mensaje se está dando desde la institucionalidad frente a estos casos de maltrato contra la mujer?

De seguro que cabrán todos alegatos desde lo jurídico para justificar tal nombramiento, que se dio cuando estaba vigente la sanción por parte de la Procuraduría, pero lo que deja de presente es un mensaje de desprecio absoluto por parte de la alcaldía a la no violencia contra la mujer. Es el desconocimiento y la declaratoria pública de la intrascendencia de la gravedad que conlleva cualquier agresión contra la mujer, lo que desde siempre ha generado cadenas de violencia en una historia centenaria de agresiones sin nombre.

No se trata simplemente de las bofetadas y toda clase de vejámenes que reciben las mujeres en diversos entornos, hasta llegar a las más infames muertes ocasionadas por las manos de quienes las desprecian y consideran que pueden mancillarlas y golpearlas para que no hablen y no se quejen. Se trata de esta revictimización que ocurre desde lo institucional, que reafirman el mensaje de las mujeres pueden ser maltratadas sin que pase nada. El alcalde Juan Carlos Cárdenas ha desperdiciado una gran oportunidad, no solo de enseñar el respeto por la mujer, sino de sentar precedentes de su persona y su administración sobre la profundamente dolorosa realidad de violencia contra la mujer.