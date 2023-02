Un sistema educativo sin docentes

Uno de los sectores que sufrió los mayores impactos de la pandemia de Covid19 en Colombia, fue el educativo. Los colegios, obviamente, tuvieron que cerrar, cuando la Organización Mundial de la Salud hizo la fatídica confirmación de que el mundo sufriría una de las mayores mortandades de la historia por causa de un virus aún desconocido, y todos los países, uno tras otro en muy poco tiempo, quedaron desolados en virtud del confinamiento de miles de millones de personas que, en medio de la incertidumbre y el miedo, se encerraron en sus viviendas sin saber claramente la magnitud de la amenaza que se había extendido por el planeta.

Unas cuantas semanas después, las ciudades, poco a poco, fueron reactivándose, entre esas las colombianas, aunque los colegios pasaron el año lectivo 2020 cerrados totalmente; las clases se dieron virtualmente y la deficiencia de conectividad en grandes zonas del país, además de la inequidad en el acceso a dispositivos y redes de internet, produjeron un calamitoso e injusto fenómeno de deserción escolar del que aún no se recupera el sector, puesto que no se ha regresado aún a los niveles de matrícula de 2019 y no se tiene claro cuántos estudiantes han regresado de los que al final de 2020 habían abandonado el sistema.

Pero, lamentablemente, las malas noticias en el sector educativo departamental no han terminado, pues cuando apenas parcialmente se han podido recuperar los estudiantes perdidos, nos encontramos con que, así ellos lleguen a los salones, no se van a dictar muchas clases puesto que a un mes después de haber comenzado el año escolar, faltan más de cien plazas de profesores por cubrir en la gran mayoría de los municipios de Santander. Pero, además de maestros, falta personal administrativo, para no hablar de las deficiencias locativas, de material pedagógico o conectividad, otras profundas carencias de nuestro sistema.

Y como ha sucedido siempre, los maestros reclaman a los municipios, los municipios al departamento y el departamento culpa al ministerio, es decir, nadie asume la responsabilidad que le cabe en un problema que es mucho más grave de lo que solemos considerar, puesto que, como lo aprendieron hace siglos las sociedades desarrolladas, en la educación, desde los primeros años, está el futuro de los países y a juzgar por lo que hacemos nosotros, el futuro se ve bastante sombrío pues, increíblemente, la educación sigue quedando muy lejos de las principales prioridades del Estado y, por lo tanto, las nuevas generaciones siguen quedando muy lejos de las verdaderas oportunidades de progreso.