Que la corrupción campea en Colombia, a pesar de la tragedia que implica su significado, se ha convertido en una frase de cajón, repetida hasta el cansancio y confirmada hasta el espanto. Hace décadas que al Estado en todos sus niveles lo ha copado el asalto constante y desafiante de verdaderas mafias que saquean el erario con la tranquilidad que les da saber que con el mismo dinero de sus delitos compran la impunidad que los mantiene a salvo, y, de paso, los votos que les aseguran su proximidad con las desvalidas arcas públicas.

El caso asombroso que involucra a la exsecretaria de Cultura departamental, que fue profusamente tratado ayer en los medios de comunicación del país, deja una nueva mancha en la historia de esta administración departamental, como ha ocurrido también con las que han estado en cabeza de otros miembros de la familia del actual mandatario seccional. La escandalosa compra de juegos de parqués, que en los almacenes no exceden los 25 mil pesos, pero fueron pagados, según denuncia de un diputado, por la suma de 795 mil pesos, son sólo una muestra más de lo que sería otro acto de corrupción.

Hablamos de un acto más, porque son varios los escándalos que han opacado el actual gobierno, como entre varias compras desmedidas de elementos para la realización de proyectos productivos y formación musical y deportiva en los Centros de Atención Especial (CAE), denunciado por el Comité de Transparencia por Santander, se incluía el pago de un kit de seis pelotas de ping pong por 546 mil pesos; también se ha denunciado la celebración de un contrato cercano a los 500 millones de pesos por parte del Indersantander con una corporación de cuestionada reputación, para cumplir un objeto claramente ajeno a la experiencia del contratista.

Los desafueros de la secretaría de cultura no son nuevos, pues hace solo semanas se denunció la posible estafa a decenas de artistas locales a través de un contrato oficial. Estamos pues, sometidos simplemente a sufrir y manifestar la indignación que como ciudadanos nos produce el espectáculo ofensivo y grotesco de la corrupción. Ojalá que en octubre las urnas castiguen lo que la justicia no quiere o no puede condenar. Gobernantes que entren y salgan de la administración con las manos limpias es lo que con más urgencia necesitamos para asegurar no solo administraciones decentes, sino eficientes que aseguren un mejor futuro para todos.