Urgen medidas contundentes para frenar la inseguridad

La muerte reciente de una joven mujer, víctima de lo que al parecer fue un fleteo en Bucaramanga, ha reavivado la alarma entre los habitantes del área metropolitana, debido a la sensación de vivir y tener que desplazarse por calles y ciudades que ya no se sienten seguras. Entre tanto, concejales y algunas voces oficiales acuden a las fórmulas que surgen cada vez que la situación de seguridad se agudiza: vigilancia militar, incremento del pie de fuerza, patrullaje en motocicletas, grupos especiales.

Muchas de estas estrategias se han probado y no han dado el resultado prometido, otras simplemente tienen efecto momentáneo, pues una vez dejan de implementarse, como es el caso de los patrullajes motorizados, los delincuentes se reubican en la zona donde estaban actuando; otras propuestas, como la de aumentar el número de efectivos en la ciudad, que no cumple los mínimos requeridos, son promesa recurrente y siempre incumplida. El caso es que los últimos intentos han fracasado casi por completo y excepto algunos golpes puntuales, las cifras y la percepción de inseguridad demuestran que el problema no solo persiste, sino que aumenta.

Las estadísticas oficiales muestran que este año la cantidad de delitos creció 7,6%, comparada con el año pasado y, solamente en lo denunciado a las autoridades entre enero y septiembre, en Bucaramanga ocurrieron un promedio de 45 delitos diarios, una cifra realmente crítica que explica por qué la gente no se siente segura, casi que ni en su propia casa, porque se han conocido atracos en los que los ladrones entran a las residencias, a cualquier hora del día.

Llama la atención de manera preocupante no solo el aumento de los hurtos a personas sino los frecuentes casos de sicariato y situaciones violentas en medio de disputas territoriales y de rentas criminales como el microtráfico. La Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas frente a las que poco o nada han hecho las autoridades.

La vida y la integridad de los bumangueses está en juego. En la tercera parte del total de delitos contra los ciudadanos, los asaltantes usaron armas blancas o de fuego, lo que indica que, además de aumentar en número, los delitos son cada vez más violentos.

Se acerca la temporada de fin de año y todos sabemos que la necesidad de protección ciudadana aumenta, por lo que es de esperar que las decisiones que están tomándose tengan eficacia inmediata, además de que la gente espera con impaciencia que se tomen medidas de fondo que logren ofrecer un clima de seguridad cierto y sostenible en el largo plazo, para la tranquilidad de todos los bumangueses.