La frase de ‘Manolete’

Desde el mes de mayo del año que hoy termina, entrevisté a cientos de candidatos que aspiraban a ocupar cargos públicos tales como gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales. Casi todos desfilaron por nuestro espacio radial cuyo nombre es Olé Fútbol y se realiza sin interrupciones desde 2005. Llegó el mes de agosto y ya se había iniciado la maravillosa feria del libro ULIBRO organizada por la UNAB en Neomundo y debía ultimar detalles sobre la presentación del libro de mi autoría “Rumbo al Puerto de La Libertad”.

En estos pasillos cuadré una cita con Manuel Parada, más conocido como ‘Manolete’, quien de manera particular y hasta graciosa me presentó a su jefe de prensa, escolta y director de campaña Jorge Nocua. En medio de la entrevista le pregunté al administrador de empresas y especialista en finanzas de la UNAB, que si en el supuesto caso de que él fuera elegido alcalde de Bucaramanga usaría el espejo retrovisor para mirar los errores de sus antecesores.

Este lasallista e hincha del Atlético Bucaramanga respondió sin pausa algo que me llamó poderosamente la atención y quedó grabado en mi memoria: “Pipe, para qué usar el retrovisor si voy manejando un carro y debo mirar es por el panorámico. Tengo una carretera larga por delante y yo no puedo estar mirando a cada rato el retrovisor porque me estrello. ¡Toca por el panorámico!”.

Se acaban de posesionar en sus cargos Jaime Andrés Beltrán como alcalde de los bumangueses y Juvenal Díaz Mateus como gobernador de los santandereanos. Jaime significa en hebreo “Al que Dios protegerá”. Juvenal viene del latín ‘juvenalis’ que significa “Justo, honrado, íntegro”. Los habitantes de Bucaramanga y del departamento inclinaron sus pensamientos en dos seres humanos que tuvieron un común denominador en sus campañas: ¡la seguridad!

Este debe ser un aspecto fundamental para construir la tranquilidad de todos nosotros. Si traemos el tema al fútbol, recordaremos siempre al doctor Gabriel Ochoa Uribe quien afirmó: “Quiero un buen arquero y duermo tranquilo”. El médico antioqueño armó defensas férreas y cuando consiguió el título de 1982 le dio gracias a Dios y a su arquero Julio César Falcioni.

Jaime y el General Juvenal han armado equipos que pintan bien para iniciar la temporada que se avecina. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda de nuestro municipio, el director técnico de la ciudad de Bucaramanga ha escogido a un estupendo funcionario, decente, correcto y muy honesto como Reynaldo D’Silva Uribe, hijo de un gran futbolista y estratega brasileño como Reynaldo D’Silva y de Zorayda Uribe quien fue alma, vida y nervio de nuestro periódico por más de 30 años.

Juvenal Díaz va a tener a su cargo una tropa de más de dos millones de habitantes y ha llamado a sus filas a destacados funcionarios para hacer parte de su batallón administrativo, tal es el caso de Yolanda Tarazona quien es la Asesora de Acción Unificada del gabinete, la cual, al igual que sus coequiperos tienen listas las botas para marchar desde las 00.00 horas de mañana por un departamento que como el nuestro debe resolver muchos problemas y volver a los sitiales de honor que le corresponden.

Estamos esperando con ansias el nuevo amanecer. Tanto el bumangués como el santandereano quieren vivir sin odios ni rencores, tranquilos, trabajando de sol a sol, como lo hemos hecho toda nuestra vida. Nuestros hijos y las nuevas generaciones merecen una ciudad y un departamento prósperos, seguros y confiables. Vamos a recuperar los espacios perdidos y la cultura ciudadana que nos hace falta. De resto, apliquemos la frase de ‘Manolete’, ¡miremos por el panorámico! Feliz año para todos y que Dios nos bendiga siempre. Un abrazo de mi parte.