Esta tarde noche el presidente Petro dará por televisión su alocución de fin de año. La verdad no sé de que hablará si sustentará sus discursos con datos ni si se pegará a la verdad. Es difícil predecir las manifestaciones de un presidente con baja popularidad que cada vez más va en contra, no del establecimiento político, que está haciendo su agosto con coimas sobre subsidios y contratos amañados como el de los pasaportes.

La realidad del 2023 es que fue un año de tensiones donde se desnudó en el congreso la peor faceta posible de la política: la venta de los principios a cambio de billete, respondiendo a los incentivos que el mal recordado ministro del interior utilizó para hacerse al control del Fondo Nacional del Ahorro en el gobierno Santos.

Hemos de entender los colombianos que el Estado y sus representantes deben facilitar un entorno en el que todos vivamos mejor. Eso no se logra creando más ministerios ni contratando más burocracia pública, sino teniendo un gobierno eficiente que tome buenas decisiones. Sinceramente estamos lejos de eso.

Primero, la burocracia pública en este gobierno no solo pulula sino que se reproduce. Los castigados por este fenómeno no son aquellos trabajadores, que como yo, viven de un salario sino los informales que no tuvieron la suerte de que les entregaran una corbata.

Para el 2024, o eventualmente para el 2026, las soluciones están por otro lado. Primero disminuir el tamaño del Estado a la mínima expresión, empezando por los trabajadores ineficientes como los maestros afiliados a Fecode. Con ellos no puede hacer mejor educación, si ni siquiera dejan que les midan su desempeño.

Segundo, hay que disminuir significativamente las transferencias del Estado a individuos, que en el papel son los más desvalidos, pero en realidad son los más cercanos al régimen.

Por último hay que dejar de improvisar. Un gobierno no puede decir que hizo una reforma tributaria y amenazar con otra porque la primera no fue suficiente, ni puede echarse para atrás en las condiciones mínimas para hacer un acuerdo de paz. Eso es demuestra dejadez e incapacidad de ejecutar, acompañada de un riesgo tremendo de corrupción.