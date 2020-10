Podcast: 40 minutos con Rebeca en el centro de Bucaramanga

Cuando la vi por primera vez, vi que lloraba. Estaba de pie, junto a un CAI de la Policía. Tomó una bocanada de aire. Se limpió las lágrimas. Su maquillaje estaba intacto. De hecho, tenía un tono azul que enmarcaba sus ojos algo oscuros. Se arregló el cabello. Ajustó su vestido de color rojo.

En medio de las calles del centro de Bucaramanga, el sol de la tarde del pasado miércoles estalló con fuerza.

Ella se percató que la miraba. Sonrió. Tiene el cabello largo, una piel algo avellanada, pero hoy, su mirada está triste. Me presenté. Le dije que era un periodista, que por más extraño que pareciera, la invitaba a hablar. No suele ser común que alguien que no conoces te invite a dialogaren medio del agite nada hogareño de la ciudad. Ella aceptó. Hablamos. Esta es la memoria de esa charla de 40 minutos.

Se llama Rebeca. Le acaban de decir que debe desocupar la pieza en la residencia donde vive con su hija de nueve años. Tiene una deuda de dos meses. Rebeca nació en Barranquilla, pero luego se trasladó a Cúcuta y hace varios años vive en Bucaramanga.

Su otro hijo, de 8 años, está con su abuela en Norte de Santander. Le pregunto por el padre de los niños y hace mala cara.- Embarazada del niño nos dejamos. No volví a saber nada de él. Está en Cúcuta y él no se acerca a ellos, ni nada.

Rebeca se acomoda en la silla. Vuelve hacer un gesto de mala gana, como cuando uno recuerda algo que quiere dejarlo en el olvido...

Créditos

-Edición: María Paz Rodríguez Barrera Programa de Comunicación Social UNAB y Centro deProducción Audiovisual –CPA* Canción: Vendedora de caricias. Artistas: Panteón Rococó* Audio: Strange Drone. Autor: Megatrax* Audio: A shift is coming. Autor: Megatrax

-Audio: Waiting for no one. Autor: Megatrax* Audio: Quid Pro Quo. Autor: Megatrax* Audio: Silver bullet. Autor: Megatrax* Canción: Sobreviviré. Artista: Panteón Rococó. Autor: Gloria Gaynor