Podcast: ¿Cuál es la peor envidia de la que sufren los bumangueses?

Segundo capítulo de la serie ‘Los pecados capitales de Bucaramanga’. En esta ocasión la envidia es la protagonista. Se trata de ese deseo de que el otro, el envidiado, no tenga lo que tiene, de que no sea verdad que lo posea, de que no sea cierto su éxito. Al envidioso le enferma el triunfo del otro. Lo minimiza y lo hace inferior.