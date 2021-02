Lo mejor que podemos hacer es ponernos de pie a su paso. Sí. Es un gesto de dignidad hacia ellos. No tendrán mucho. Cargarán poco, pero les sobra dignidad. Cuando vean a una mujer como Génesis Carolina Valderrama Pinilla y sus tres hijos, deberíamos aplaudirlos.

No importa su origen. Ella pertenece a esas madres que se parten el alma agachándose para quitar los obstáculos que le salen al camino, para que sus hijos no tropiecen. Para que no tengan que caminar tanto. Deberíamos aplaudirlas. Aplaudir a sus hijos, que les rompen la cara a las dificultades todos los días, de todos los meses. Soportan el frío y el sol. Soportan lo más cruel. Lo que causa más dolor: Las miradas. Ellos le limpian al mundo tanto odio, con simples gestos de amor. Como el de Santiago, de nueve años, que originó este texto.

Por entre los telones grises que forman las paredes en ladrillo desnudo de las casas del barrio Villa Real de Bucaramanga, sube y baja, todos los días, Génesis Carolina Valderrama Pinilla, cargando una jarra de limonada. En una pieza que arrendó en este sector están sus tres hijos de nueve, tres y un año. Solo el primero está estudiando. Va en cuarto grado de primaria en el Inem. Los otros están aún pequeñitos para la escuela pública. Esta es la historia de un acto de amor.

