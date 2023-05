Podcast: Historia de un crimen, una mujer, dinero y tres puñaladas en Bucaramanga

Era inevitable. Paola estaba destinada a sufrir esa madrugada. Presa de licor y las drogas, acaba de salir del prostíbulo donde trabaja desde hace más de una década en Centro de Bucaramanga.

El lugar hace parte de los negocios de mala muerte ubicados sobre la carrera 15, entre calles 34 y Quebradaseca. Quienes la vieron horas antes dicen que expresaba una efusividad pocas veces vista. La escucharon gritar de la borrachera, y claro, por lo feliz que se sentía. Uno de sus clientes, esos que la visitaban con cierta regularidad para tomar ron y luego desnudarla a su antojo, le dio esa noche un doble regalo. Le entregó cinco millones de pesos.

Pero ella no alcanzó a tomar su transporte. Un golpe fuerte la lanza al pavimento. Luego tres puñaladas. Su amiga. Allí estaba su gran amiga. Ambas compartían los días de marginalidad, las incertidumbres de no tener dinero para sus familias, la droga que consumían, la ropa que usaban para verse “más provocativas”, los abusos de los clientes violentos en la intimidad de las habitaciones y la rabia por no tener un mejor presente, y carecer de un futuro transparente. Ella fue. Esta es la historia de una trabajadora sexual, que define para usted el significado de la palabra “puta”.