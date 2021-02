- Hola.

- Hola.

- ¿Qué pasó con el celular?

- Se me perdió...

- ¿Tienes ahora por dónde estudiar?

- No...

Como tampoco pudo seguir hablando con el periodista. Su llanto hace justicia al dolor de un niño de 10 años. Ese aparato, que sus padres consiguieron de ‘segunda mano’ por $140 mil, era su escudo contra la pandemia, que en marzo del año pasado lo sacó de su salón de clase y lo llevó a sentarse, a veces, en un andén para intentar no atrasarse en su estudio.

A pesar de la pequeña pantalla del teléfono, por allí veía a su profe de quinto primaria, cuando se sentaba afuera de la casa de una vecina, quien le compartió la clave WIFI, pero no lo deja ingresar por miedo a la COVID-19. En una de esas jornadas, por esas distracciones que suelen tener los niños, en medio de la calle, olvidó sin querer su teléfono. Su mamá no trabaja. Su padre gana el mínimo en una empresa como operario. Difícilmente, por ahora, podrán reponer el aparato celular. Él pequeño lo sabe. El niño llora porque no puede estudiar.

Vive en el barrio Isla de Río Frío, en Girón. Esta zona la integran 86 casas humildes, algunas en madera, donde los niños en su gran mayoría no cuentan con internet fijo para recibir clases. Muchos de ellos se comunican con sus profesores por WhatsApp. Las guías las imprimen en la única tienda que cuenta con una computadora, cuya impresora, precisamente, esta semana se quedó sin tinta.

Se estima que en Colombia cerca de 10 millones de personas viven en pobreza monetaria. Además, solo el 37,4% tiene acceso a internet fijo, que es el mejor para la educación virtual. Esto quiere decir que el 62,6% de los colombianos, casi dos tercios del país, o no tiene internet o tiene internet móvil, con la característica de una señal, algunas veces, inestable y consumos de datos limitados.

A lo lejos las calles del barrio Isla de Río Frío son un muestrario de casas viejas, con colores arrugados por el tiempo, y rostros rígidos de hombres llegando de una jornada agotadora de trabajo. Dos perros espantan con su cola el tiempo detenido por los callejones solitarios. El río de Oro suena a un lado. Claro que también a lo lejos es fácil, de vez en cuando, escuchar el llanto de un bebé o una gritería por una discusión de pareja, que opacan la imaginación.

