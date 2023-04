Este martes 18 de abril del 2023, la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate, con 62 votos a favor y 9 en contra, el proyecto de ley que prohibe el fracking y la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, presentado por el Gobierno Petro.

Para la ministra de Ambiente, Susana Muhamad esta decisión va en la vía de cerrar la frontera extractivista para que Colombia no se le abra paso a unas prácticas depredadoras, poco eficientes en sacar energía pero que si generaría un conflicto con el agua, es también un trabajo de las comunidades del Magdalena Medio de Puerto Wilches donde iban hacer estos pilotos.

Hay que recordar que el fracking, también conocido como fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales, es la técnica con la que se realiza la inyección de un fluido compuesto por agua (91%), arena (6%) y aditivos químicos (3%), a alta presión sobre la roca, para extraer hidrocarburos que están contenidos en la roca generadora.

¿Qué viene ahora? La ministra de Ambiente precisó que con esta decisión el proyecto surte una nueva etapa en el Legislativo y le restan dos debates en la Cámara de Representantes para pasar a sanción presidencial.

Ya en noviembre del 2022, Ecopetrol inició el proceso para deshacer los contratos de proyectos no convencionales en Colombia, entre ellos el ‘fracking’. Entre esos contratos están los acuerdos con ExxonMobile, compañía con la que tienen a cargo los pilotos de ‘fracking’ en Puerto Wilches.

El primer piloto se llama Kalé, que cuenta con un presupuesto de inversión de 76 millones de dólares, de acuerdo con la petrolera. El 27 de marzo del 2022, la Anla aprobó la licencia ambiental para este proyecto. El segundo piloto se llama Platero, operado por Ecopetrol y ExxonMobile. Tiene una inversión de 56 millones de dólares.

Los dos proyectos contemplan la realización de operaciones en Puerto Wilches (Santander). Estos contratos buscan adelantar la técnica ‘fracking’ para encontrar información científica, social, ambiental, técnica y operacional que después le puede servir al Estado para desarrollar la política de yacimientos no convencionales.

Y antes de dejar la presidencia de Ecopetrol, Felipe Bayón habló sobre el ‘fracking’ en Santander. Señaló que la empresa trabajó muy juiciosa para preparar los proyectos pilotos de la extracción no convencional. Pero también fueron realistas al saber que si el Gobierno nacional y, particularmente, el Congreso de la República deciden que no hay ‘fracking’ en Colombia, entonces Ecopetrol no lo hará.

