El deporte y la recreación, una fórmula para vivir mejor

Marwin Tavera Vera

Periodista de marca, hace parte del equipo de Innovación y Proyectos Digitales. Escribe y realiza contenidos como pódcast, videopódcast y especiales multimedia para la Unidad Comercial en Vanguardia. Es Realizador Audiovisual, Comunicador Social, Periodista y Magíster en Comunicación Digital en formación.

Ganador a Mejor Proyecto de Periodismo Digital en la investigación Juego de Votos, como Fact-checker, en el World Association of Newspapers and News Publishers, durante la octava edición de los Premios Digital Media LATAM y como mejor periodismo de datos en The Sigma Awards 2023.

@MarwinTavera

mtavera@vanguardia.com