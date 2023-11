La Central Hidroeléctrica Sogamoso: comprometida con una operación confiable y segura

Herley Mauricio Zuluaga Galeano, Javier Quintero, Jhon Buitrago, Edgar Riaño y Rubén Ospina contaron sobre los tipos de mantenimiento, la seguridad y planificación de las actividades, el esquema de planificación, la modernización y el mantenimiento a corto, mediano y largo plazo. También abordamos cómo la Central ha contribuido a la estabilización del servicio de energía, el desarrollo económico y la creación de empleo en Santander. ¡No te lo pierdas!

