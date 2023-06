Pódcast | Samuel Miguel, el 'heredero' de la dinastía Morales

Aunque el sueño de Kaleth terminó aquel 24 de agosto de 2005, hoy en día su legado musical continúa de la mano de su hijo menor Samuel Miguel Morales Castilla, quien, como su padre y abuelo, encontró en la música una oportunidad para dar a conocer su talento, herencia Morales.



‘El heredero’, como es conocido Samuel, tiene 18 años y desde muy temprana edad comenzó a ‘abrir’ espacio en el vallenato. El en 2018 su talento lo llevó a participar en el reality ‘La Voz Kids’, programa que le dio ‘un salto a su carrera musical’.



“Ahora es que la gente me está conociendo. He estado en la música desde muy pequeño, desde los cinco años. Primeo toqué acordeón, hasta que mi abuelo Miguel Morales me dijo que intentara con el canto. Comencé a ver videos de mi papá, a aprenderme sus canciones, y ahí empecé a participar en los festivales de La Guajira. Hasta que fui aprendiendo y llegué a ‘La Voz Kids’”, dijo Samuel Morales.



En el 2021 Samuel se aventuró a lanzar su primer sencillo, ‘Sin rodeo’, canción que fue bien recibida por los amantes de este género musical, y que, una vez más, lo consolidó como ‘El heredero’ de la dinastía Morales. Tiempo después estrenó su segundo tema musical, llamado ‘Regalo de Navidad’.



“Aunque tengo un apellido con mucho renombre, sigue siendo complicado. Todavía hay comparaciones, que yo canto igual que mi papá, ese tipo de cosas frenan a personas que quieran contratar. Muchas personas me dicen tú a tienes fácil y no, a mí me ha tocado lucharla. Es un proceso que he tenido que vivir con mi manager, mi acordeonero y mi familia. Ahora me estoy gozando el proceso”.



Hoy en día Samuel combina su talento con sus estudios en Comunicación Social, donde cursa cuarto semestre. “No me gustó la medicina, eso no es lo mío. A mí siempre me ha gustado lo el medio, nunca me pinté en un juicio, en una clínica. De niño decía: yo voy a ser doctor, cantante y presidente. Ya se cumplió la primera, la del presidente la veo un poco embolatada. Esta carrera tiene que ver con lo artístico y me ha ayudado mucho”.



En este nuevo episodio de Solo vallenato, Samuel Morales cuenta qué hay detrás de este legado musical, su inicio, y lo que significa hoy su profesión como artista en este género. Además de sus nuevos proyectos junto a su fórmula Yin López.