Pódcast | 'Usted ya perdió' con Diana Burco, la juglaresa del vallenato

Si hablamos en términos del género vallenato, Diana Burco sería considerada un juglar, de aquellos protagonistas que viajaban de pueblo en pueblo llevando su música y composiciones, con las que narraban historias.

Hoy en día Diana, una bumanguesa con corazón vallenato, se ganó ese renombre gracias a su talento, pues sus capacidades van más allá del canto. Además de cantar, Burco actúa, compone, y toca el acordeón, su fiel acompañante. Aunque su primer amor fue el violín, desde los 12 años descubrió su pasión por este género musical, gusto que le inculcó su padre desde temprana edad.

"Mi papá me ponía juglares, siempre he tenido figuras que me han inspirado. A mí me enamoró el violín, por la forma en como se toca, pero el acordeón también me daba curiosidad, más por la forma en como se coloca en el pecho. Hay algo que siempre me ha llevado a la música", dijo Diana.

Al inclinarse por el vallenato, emprendió una vida rodeada de viajes, en donde conoció el folclor, las raíces y cada instrumento protagonista. Así fue que poco a poco se acercó a un nuevo ritmo musical, la cumbia: una mezcla multicultural entre el acordeón, gaita y tambora.

"Me enamoré de Valledupar, de su gente, de la forma de hablar, sus calles y cada rincón de la ciudad. Conocer que todo lo que se hablaba uno lo escuchaba en las letras de las canciones. Fue un despertar bonito, y luego conocí San Jacinto, en Bolívar ", señaló Burco.

A los 12 años integró la agrupación Los niños del vallenato, con la que dio comienzo a sus primero 'pinos' en su carrera. Tiempo más tarde conoció a Rita Fernández Padilla, quien fue su maestra y guía en sus momentos de duda.

"Rita me dijo la música no tiene la culpa y ahí es cuando me entrego plenamente".

La música se convirtió en su confidente, por tal motivo decidió inclinarse por estudiar Música, meta que cumplió.

Actriz y compositora

Su faceta como actriz la ha llevado a mezclar sus pasiones. En las dos producciones, la primera en Patricia Teherán y la segunda en Leandro Díaz, interpretó a dos artistas, sin dejar el acordeón.

Como compositora, Diana ha podido plasmar sus experiencias en cada canción. Sus letras representan cada historia vivida, "en cada álbum plasmo un momento de mi vida, siempre trato de evolucionar y ser fiel a lo que vivo y a la generación que soy".

Nominada a dos Grammy

Con su primer álbum, llamado Diana Burco, fue nominada a Mejor Álbum Cumbia / Vallenato en los Latin Grammy Awards de 2018. Una sorpresa para la bumanguesa, quien se convirtió en la primera mujer en este género en ser nominada.

En el 2021 recibió otra sorpresa para su carrera. Llegó la nominación de Río abajo, su segundo álbum. Sus canciones fueron presentadas en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Grammy.

Este nuevo episodio de Solo Vallenato, Diana nos contó más detalles sobre su vida, sus nuevos proyectos, además de sus referentes en el Vallenato y su producción junto a Los Cumbias Stars, 'Usted ya perdió'.