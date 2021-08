$350 millones valdría un puesto en la lista de la Liga Anticorrupción

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y precandidato presidencial, está envuelto en un nuevo escándalo. Esta vez por el audio filtrado en el que se oye al exmandatario pedirles dinero a sus candidatos al Congreso por integrar la lista de su movimiento Liga Anticorrupción.

En dicho audio, Hernández reclama además el 10% del sueldo a aquellos que resulten elegidos.

Fuentes cercanas a la Liga Anticorrupción le contaron a Vanguardia que para hacer parte de la lista cerrada a la Cámara de Representante los candidatos tendrían que pagarle a Hernández entre $100 millones y $350 millones.

Incluso varias versiones apuntan a que el exalcalde habría recibido mil millones de pesos por el primer lugar de la lista a la Cámara de la Liga Anticorrupción.

“Hay que pagar y firmar pagarés. A Jorge le tocaba pagar $350 millones. Y hay un audio de Rodolfo, que todos los cercanos lo hemos oído, donde él dice que le están ofreciendo mil millones por el primer lugar en la lista. Son tres o cuatro que ya no están en la lista, y les tocó firmar los pagarés”, indicó una de las fuentes.

En el audio al que Vanguardia obtuvo acceso, Hernández les exige dinero a quienes vayan a pertenecer a la lista al Congreso de la República, y les advierte que si resultan electos deben destinar el 10% de su sueldo como parlamentarios para la Liga.

Según las cuentas que el dirigente de la Liga Anticorrupción hace, Jorge Figueroa y Emiro Arias deben pagarle $200 millones, mientras que Ludwing Gómez debe aportar $30 millones.

“Para poder empezar a tener la seguridad de atender los gastos que se avecinan, yo les rogaría que por tarde mañana miércoles, antes de las 4:00 de la tarde, nos giraran el 30% del compromiso que hay para atender esos gastos. Quiere decir que Jorge (Figueroa) debe poner $60 millones, Ludwing (Gómez) $30 millones y $60 millones, porque va a la súper fija, Emiro (Arias)”.

Emiro Arias y Jorge Figuera, para el momento en el que Hernández grabó el audio, eran los primeros en la lista al Senado y la Cámara por el movimiento político del exalcalde, según fuentes consultadas por esta redacción.

Ludwing Gómez, ex dirigente de la Unión Sindical Obrera, USO, fue miembro de la Liga y era el segundo nombre en la lista a la Cámara.

Tanto Arias como Figueroa y Gómez ya no hacen parte de la campaña al Congreso, que impulsa Hernández.

Otra fuente cercana a la Liga Anticorrupción indicó a esta redacción que “a Jorge le pidieron $350 millones y él ya había pagado como $100 millones cuando se agarró con Rodolfo. El motivo de la pelea era el apoyo de la Liga a una mujer cercana al congresista liberal Edgar Gómez y al exgobernador Mario Camacho. Para dejarla de primera en la lista, pagaron mil millones (de pesos)”, indicó.

El orden de los candidatos en una lista cerrada con voto no preferente influye en las posibilidades de lograr una curul. Como en el tarjetón no aparecen ni los nombres ni las fotos de los candidatos, el elector vota por un Partido Político o Movimiento. Dependiendo de la cantidad de votos, es elegido el primero en la lista. A medida de que los votos van subiendo, el segundo logra curul y así sucesivamente.

Rodolfo Hernández ha dicho en diferentes medios que espera que, como mínimo, alcanzar una votación que le garantice dos congresistas.

El actual representante a la cámara por el Partido Liberal, Edgar ‘El Pote’ Gómez Román, aseguró a Vanguardia ser amigo cercano de Hernández, pero fue tajante al afirmar que no hace parte del proyecto político la Liga Anticorrupción pues “él no quiere acercarse a la política tradicional”.

Lo mismo dijo, Mario Camacho Prada, exgobernador de Santander, condenado por los delitos de prevaricato, destinación oficial diferente, peculado y celebración indebida de contratos, quien además indicó que no tienen intención alguna de hacer parte de la Liga Anticorrupción.

“Somos amigos (con Hernández) hace más de 40 años, nada más. Todos son rumores”, contó.

La ‘mordida anticorrupción’

Además de recurrir a lo que sería una venta de avales, Hernández también estaría participando en una práctica politiquera corrupta conocida como ‘mordida’. Con esta práctica, los políticos tradicionales le piden un porcentaje del sueldo a un funcionario que consiguió trabajo apalancado por ellos.

Esto quedó registrado en el audio en donde Hernández aseguró que, una vez sean elegidos, los candidatos deberán consignarle el 10% de sus salarios.

“También quiero decirles que mientras que luego que pase la campaña y estén elegidos y empiecen a trabajar, el 10% del salario lo tienen que consignar aquí para seguir operando y yo descargarme de todos los gastos.

Como estamos armando la parte jurídica de la fundación, por la forma como vamos a consignar, quiero que me consignen en la cuenta mía y cuando haga yo el traslado les doy el recibo definitivo de caja para que lo puedan archivar y tengan un comprobante de pago”, expuso Hernández.

Una tercera fuente cercana a Hernández aseguró que “ese fue el problema con los concejales y diputados elegidos. Rodolfo salió a decir que eran corruptos, porque ellos se negaron a darle un porcentaje de su sueldo”.

¿Qué pasa en la Liga?

Las cuatro fuentes contactadas por Vanguardia aseguran estar sorprendidas por los giros que ha dado el movimiento en los últimos meses, pues ven con extrañeza no solo los acercamientos de Rodolfo Hernández con políticos tradicionales sino ahora el actuar con las mismas mañas que tanto criticó.

“Terminan es engañando a la gente. Varios estamos muy decepcionados. Ya no hay nada de los ideales que dicen representar. El segundo en la lista, por ejemplo, es hijo de un político cercano a Luis Francisco Bohórquez. Además, hasta se habla abiertamente de cuánto vale una firma de las que se deben recolectar”, afirmó una persona que hizo parte de la Liga.

Según otra fuente, además del dinero que pide Hernández, los candidatos deben encargarse de recolectar las firmas. “Las firmas se tienen que pagar por fuera. Ellos solo pagan por estar ahí. Luego les toca buscar las firmas. Rodolfo (Hernández) dice abiertamente que él pagó $1.800 por firma cuando se lanzó a la Alcaldía. Figueroa alcanzó a pagar $1.000 por firma. Todas las prácticas de la politiquería están enmarcadas ahí”.

Además, dichas fuentes indicaron a Vanguardia que dentro del partido es cada vez más notable la división entre Mario Camacho y Edgar Gómez, con Óscar Jahir Hernández, director político de la Liga Anticorrupción.

“Hay una puja interna. Se divide entre el sector de Camacho y Gómez y el de Óscar. El sueño de ellos es que el partido saque el umbral y uno de ellos se queda con la presidencia del partido, porque apenas consigan la personería jurídica, el CNE le tiene que girar todos los días $15 millones de pesos. Entonces, prima más el negocio”.

¿Qué dicen los involucrados?

En conversación con Vanguardia, Jorge Figueroa, ex secretario de Desarrollo de Bucaramanga y quien era candidato a la Cámara de Representantes por la Liga, aseguró que sí se habló de un aporte, pero estaba dedicado a gastos relacionados con manejo de redes sociales.

“Me dijeron que debía hacer un aporte. Eran como $300 millones. Pero la idea de proporcionar recursos era para financiar el tema de las plataformas tecnológicas. El éxito de Rodolfo ha sido la presencia permanente en las redes sociales y eso tiene un costo” dijo.

Sobre destinar el 10% del sueldo a Hernández y su movimiento si era elegido, Figueroa aseguró que “Rodolfo estaba muy molesto con los que se eligieron al Concejo y la Asamblea. Él sacó un crédito y esta gente no volvió a aparecer. Entonces consideró que lo más conveniente era tener una caja menor para gastos del movimiento porque no le iba a volver a dejar con la deuda que son cerca de $600 millones”.

Respecto al audio, el exfuncionario indicó que no tiene conocimiento del mismo, que a él no “le enviaron ningún audio. Debieron grabar alguna reunión, pero a mí no me llegó ningún audio”.

Por su parte, Emiro Arias explicó que en su historial político no ha pagado por pertenecer a ningún movimiento político, ni cuando ha sido candidato y no lo hará. “Yo sí conozco el audio. Rodolfo me propuso estar en la lista al Senado, pero le dije que no. Hablamos con gente del movimiento sobre aportes y yo les indiqué que en recoger firmas no se iban más de $160 millones. Tampoco discutí el tema del 10% de salario si quedaba. Si me lo hubiera propuesto diría que no, porque no es adecuado”.

Ludwing Gómez, por su parte, aseguró que a Vanguardia que en sus conversaciones con Rodolfo Hernández no hablaron de aportes. “No quiero ni pronunciarme al respecto, porque no conozco el audio”, indicó.

Vanguardia intentó comunicarse con Rodolfo Hernández, pero no obtuvo respuesta.