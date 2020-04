Una gran polémica ha suscitado la teoría del senador del Centro Democrático, John Suárez, quien asegura que una vez se supere la crisis generada por el coronavirus, los municipios colombianos deberán enfrentar otro problema, la caída de sus ingresos de libre destinación que llegan por la vía de varios impuestos, lo cual les podrá llevar incluso a perder de categoría y pasar a ser corregimientos.

Además: Un ‘diagnóstico’ de la economía de Santander

“Los entes territoriales van a bajar estruendosamente los ingresos corrientes de libre destinación y otros impuestos van a bajar. Esto significa que vamos a tener a los municipios de Colombia bajando de categoría, hoy hay 965 en categoría sexta y van a perderla muchos de ellos y pasarán a Ley 500 y les administrarán los recursos. El problema es que no hay caja y al no tener caja los municipios no tendrán como pagar el funcionamiento”, señaló el senador Suárez.

Una posibilidad lejana

De ser cierta la hipótesis del congresista uribista, en Santander el 91% de los municipios estarían en riesgo de convertirse en corregimientos, ya que la actual categorización de la Contraloría, (según el cumplimiento del límite de gastos y cantidad de habitantes), 80 de los 87 municipios de Santander son de sexta categoría; Sabana de Torres y San Gil, son de quinta y cuarta categoría, respectivamente. Girón y Piedecuesta, por su parte son de segunda, mientras que Bucaramanga, Barrancabermeja y Floridablanca son los únicos en primera categoría.

Lea también: Polémica por funcionarios del Congreso que habrían violado el aislamiento preventivo en Zapatoca, Santander

Sin embargo, para el experto en Planeación Nacional, Sergio Isnardo Muñoz, descartó que algún municipio de Santander o del país vaya a pasar a ser corregimiento en el futuro cercano.

“No es tan así. La pérdida de la calidad de municipio tiene una condiciones muy específicas, por ejemplo, los municipios que incumplan de manera reiterada (dos años) los límites de gastos definidos por la Ley 617 de 2001, cada categoría municipal puede hacer gastos en funcionamiento como un porcentaje de sus Ingresos Corrientes (no se incluyen ahí las transferencias de la nación). Entonces, por ejemplo los municipios categoría 6 pueden gastar en funcionamiento hasta el 80% de sus ingresos corrientes. Si se pasan de ese límite tienen dos años para corregir, de lo contrario sería la Asamblea la que decida si pierde la categoría de municipio y se anexa a otro”, explicó Muñoz.

“No es tiempo para especular”

Aunque reconoció que serán tiempos difíciles los que vendrán después de la pandemia, el diputado Luis Eduardo Díaz, presidente de la Asamblea departamental desestimó que algún municipio de Santander vaya a convertirse en corregimiento.

“Aún no hemos terminado la mitad de la vigencia y ya están especulando. Claro que va a haber un golpe fiscal muy fuerte para la Nación y los municipios, pero esto se debe analizar es con posterioridad, ¿qué tal que la economía se recupere más pronto de lo contemplado? La norma es clara y tiene que cumplirse ciertos requisitos antes de que un municipio se convierta en corregimiento y eso toma varios años. No podemos ser irresponsables y ponernos a especular en estos tiempos tan complicados”, indicó Díaz Mateus.

Le puede interesar: 149 funcionarios de la Gobernación de Santander fueron enviados a vacaciones en pleno aislamiento por Coronavirus

Proponen alternativas

Por su parte, el representante uribista, Edwin Ballesteros le propuso al Gobierno Nacional buscar la posibilidad que los recursos no ejecutados del Sistema General de Participaciones sean girados a los municipios de sexta categoría del país, para atender la crisis.

“Le propusimos al Ministro de Hacienda buscar a alternativa para que esos $30 billones del Sistema General de Participaciones con saldos no ejecutados, se le puedan permitir a los municipios de quinta y sexta categoría unos recursos adicionales que les permita ejercer todas las acciones y tener todas las herramientas para poder actuar de manera preventiva y poder hacer frente a la crisis y poder evitar que llegue el contagio a estos municipios”, indicó Ballesteros.