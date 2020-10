La norma estaba frenada porque no se encontró acuerdo entre los partidos respecto a la propuesta de los sectores de la oposición que presentaron un artículo con el cual rebajaban los gastos de representación de los congresistas para aquellos momentos, como el actual, en que se deba sesionar a distancia.

Una de las proponentes, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, sostuvo que en una votación de 33-26 “el Senado rechaza eliminar los gastos de representación de $14 millones mensuales al no sesionar presencialmente. Seguiremos intentado bajar el salario de los congresistas, llevamos 6 años intentándolo y más temprano que tarde lo lograremos”.

Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, y quien también defendió el artículo, sostuvo que “aquí no se trata de quitar los gastos de representación a quien demuestre causa justa y sesione no presencial, pero para quienes no lo hagan y no tengan causa justa no se deben reconocer esos pagos”.

A ese posibilidad de quitar los gastos de representación se opuso el senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, quien señaló que “el tema es que estamos hablando de sesiones virtuales, presenciales y mixtas, y no del salario de los congresistas. No hay unidad de materia, no tienen consecutividad y mejor es acompañar los proyectos de ley que van en esa vía”.

Finalmente el senador uribista, Santiago Valencia, manifestó que “el problema es el populismo, esto es una ley orgánica que reforma la ley 5ta y nada tiene que ver con el salario de los congresistas, esta no es la ley pertinente para hacerlo”.

Ahora para que sea ley de la República, el texto deberá ser conciliado por ambas plenarias, para luego si pase a la sanción del presidente Iván Duque.