A media marcha avanzan las tras reformas sociales del gobierno Petro en el Congreso

Una prueba de fuego importante tiene el gobierno nacional en el Congreso de la República esta semana, lograr que las nuevas mayorías que tiene ahora, que son más justas, le alcancen para que sean aprobadas sus reformas sociales.

Aunque el Gobierno Nacional y la bancada del Pacto Histórico le han puesto el pie al acelerador para sacar adelante los proyectos de reforma, en la última semana de sesiones en el legislativo, el avance de las mismas no ha sido el más fluido en el Capitolio Nacional.

Votación parcial

En la Comisión Séptima del Senado, en la que apenas arrancó en primer debate la reforma pensional que impulsa el gobierno de Gustavo Petro, ya fueron aprobados 80 artículos de la iniciativa, es decir, más del 80 % de los artículos ya tienen el visto bueno por diferentes bancadas, según informó el Ministerio del Trabajo.

Al inicio, la discusión estuvo un poco acalorada, porque algunos congresistas, quienes alegaron sobre la posibilidad de que el debate se diera, teniendo en cuenta que la Comisión Ética del Senado aún no ha dado su concepto sobre las recusaciones que presentaron varios senadores de esa célula legislativa, como el Partido Conservador y el Centro Democrático, generando que las bancadas se retiraran de la sala.

“Por decisión de bancada, el @soyconservador se retira del debate de la #ReformaPensional hasta tanto no sean resueltas las recusaciones en la Comisión de Ética. Esta es la constancia firmada por nuestros senadores @nadiablel y @JoseAMarin_, miembros de la Comisión VII del Senado”, trinó el partido Conservador en su cuenta oficial.

De su lado, el senador santandereano, José Alfredo Marín aseguró que la votación de la reforma pensional está viciada toda vez que no se dio el trámite legal a las recusaciones presentadas en contra de la mayoría de integrantes de la Comisión.

“Nosotros siempre hemos estado en la disposición de avanzar y que todo sea por el bien del país, pero hay unas recusaciones que hasta que no sean resueltas, está convocado para mañana (miércoles) el Comité de Ética, porque se puede incurrir en temas jurídicos. De esa manera estaremos atentos para avanzar en la Comisión Séptima”, explicó Marín.

Así mismo, el congresista conservador insistió en que el Gobierno Nacional ha sido intransigente y no ha querido acatar algunas recomendaciones que la bancada ‘azul’ le ha hecho al proyecto de reforma.

“Tenemos unas líneas azules que hemos venido dialogando, pero vemos que no han sido incluidas. De igual manera, hoy creemos, y la posición del partido es que no vamos a apoyar la reforma (pensional)”, agregó José Alfredo Marín.

La Comisión Séptima fue citada para el miércoles 14 de junio a las 8:00 de la mañana para continuar con la votación del articulado de la reforma pensional.

Salud en reposo

Del mismo modo, un nuevo aplazamiento vivió este martes la reforma a la salud, luego de que la inasistencia de los representantes a la sesión plenaria de la Cámara volviera a obligar correr la fecha de discusión en segundo debate.

La coordinadora ponente Martha Alfonso, solicitó aplazar la plenaria debido a la inasistencia y pidió que se programara nuevamente para este miércoles 14 de junio a las 2:00 de la tarde, si nada extraordinario ocurre en el camino del proyecto del Gobierno Nacional.

Aunque en la sesión de este martes se trató de avanzar con la votación de los impedimentos, aún no se ha entrado a discutir con profundidad el núcleo del articulado que salió aprobado de la comisión séptima de la Cámara de Representantes en medio de polémicas.

“Lo que está pasando en este recinto es inadmisible. Quisiera pedir que se suspendiera la votación. Estamos votando impedimentos de congresistas que no están haciendo presencia. Ha quedado en evidencia la falta de respeto por el recinto de parte de muchos congresistas”, señaló Alfonso.

Si es aprobada, la reforma a la salud alcanzaría ya dos de los cuatro debates que tiene que cumplir para ser ley. Su paso en el Senado se podría iniciar en sesiones extras, sin embargo la citación a las mismas no lo ha definido el gobierno nacional.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está convencido que las reformas, empezando por la de salud sí tendrá las mayorías, incluso asegura que esa nueva composición de la coalición ya se vio con la elección de Alexander López. “...esas nuevas mayorías con una prueba ácida nombraron a un presidente del Senado, a pesar del retiro de unos partidos muy importantes logramos conseguir los 55 votos, 55 votos que yo estoy seguro en los próximos días crecerán y yo creo que cerramos legislatura con unas mayorías consolidadas. Claro ya tendremos muy claro quiénes nos acompañan y quiénes no. Hay un elemento muy importante de consolidación de estas de estas mayorías, veo a un gobierno que vamos a tener unas mayorías de verdad, verdad, no mayorías prestadas, no mayorías negociadas en cada proyecto, en cada votación”.

Sin agenda laboral

Sin embargo, la reforma laboral, la tercera iniciativa de mayor interés del gobierno para la actual legislatura, no aparece programada para la sesión de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, pese a que la semana anterior se había anunciado que se tramitaría.

No aparecen tampoco en la agenda de los próximos días los proyectos de ley de humanización carcelaria que tiene mensaje de urgencia para ser discutido por las Comisiones Primeras en conjunto, lo mismo que el proyecto de ley de sometimiento de los grupos ilegales.

A sesiones extras

El actual periodo de sesiones termina el martes 20 de junio, es decir que en días hábiles sólo quedan 3 días esto porque las sesiones se volverán a retomar el martes 13 de junio. Sin embargo, los presidentes del Congreso esperan que las comisiones VII puedan citar incluso el lunes que es festivo.

Después del 20 de junio, el gobierno si desea seguir con la discusión de los proyectos deberá convocar a sesiones extras, las cuales por máximo podrán ir hasta el 19 de julio, con lo cual se tendría casi un mes más de trabajo para esas reformas.

Sin embargo las tres reformas deberán cumplir los tiempos legislativos que se deben dar en el Congreso. Por ejemplo en la reforma a la salud, la cual está ya en segundo debate en la plenaria de la Cámara, aún no supera la etapa de los impedimentos, los cuales se retoman el martes. Por lo complejo de esa ley, se estima que la votación del articulado se dará en al menos dos sesiones más.

De superar su paso por la Cámara, la reforma a la salud pasaría al Senado, pero su discusión arrancaría en sesiones extras y sería ya tan sólo en los primeros días de julio y estaría en la Comisión VII, de la cual pasaría a la plenaria pero antes del 15 de julio. A esto hay que sumarle los días festivos, pero ante todo la reforma a la salud debe lograr el respaldo político, lo que en este momento está muy lejano.

En cuanto a la reforma pensional los tiempos de la misma están igual de justos. Si logra salir de la Comisión Séptima su discusión en la plenaria del Senado ya deberá ser en sesiones extras, en el tiempo ordinario no le alcanzaría el tiempo. De ahí debe ir a la Cámara, en donde las sesiones extra tampoco le bastarán.

La más compleja en tiempos es la reforma laboral la cual no comienza su discusión en la VII de la Cámara, es decir que por más que el gobierno en las extras no será votada de forma completa y sólo se avanzaría.