$!A pesar de fallo sobre el POT Floridablanca, se siguen tramitando licencias en Ruitoque

Por su parte, Roger Alexander Forero, curador 2 de Floridablanca, se limitó a confirmar que aún no ha sido notificado sobre la sentencia del alto tribunal que afectó la revisión de legalidad del POT.

“Aún no hemos sido notificados por parte del Tribunal, por tal motivo sigue vigente el actual POT, hasta que nos notifiquen. Pero ese trámite se está demorando. Todo está solo en rumores”, aseguró a Vanguardia Óscar Vanegas, curador 1.

Así lo reconocieron los curadores Óscar Vanegas y Roger Alexander Forero, curador 1 y 2 de Floridablanca, respectivamente, al afirmar que hasta la fecha no han sido notificados sobre el fallo del Tribunal Administrativo que tumbó parte del nuevo POT.

¿Licencias exprés?

Algunos veedores ciudadanos encendieron las alarmas por la posible expedición de licencias de construcción por parte de las curadurías urbanas en Floridablanca, especialmente en lo que tiene que ver con el sector de la Mesa de Ruitoque.

Puntualmente, las veedurías ponen la lupa sobre la Curaduría 2 a cargo del arquitecto Forero, donde desde el pasado 16 de agosto de 2022 hace trámite con radicado 682762220084 a la solicitud de expedición de la licencia de construcción de un proyecto residencial en el lote La Peñas, ubicado en la Mesa de Ruitoque, justo en el sector donde no se avaló el cambio del uso del suelo. Dicha solicitud fue elevada por la exrepresentante Nubia López, (esposa del contralor departamental, Fredy Anaya).

López tuvo en sus unidades de apoyo legislativo a Daniela Mecón Millán, esposa de Héctor Mantilla; la petición está secundada por la firma Castaño Saiz Ingenieros, propiedad de Miller Castaño (socio de Fredy Anaya y uno de los principales contratistas en la administración de Héctor Mantilla), Édgar Andrés Gómez Moreno, hijo del exrepresentante Liberal Édgar ‘El Pote‘ Gómez, y la Nitro Energy Colombia, representada legalmente por Fernando Gómez Franco.

Miller Castaño y Fernando Gómez aparecen en el registro de la Cámara de Comercio como socios y miembros de la junta directiva de Ruitoque ESP, empresa de servicios públicos que aseguró contar con las redes primarias de acueducto y alcantarillado para atender la demanda en la Mesa de Ruitoque, en caso de aprobarse el cambio de uso del suelo de rural a urbano, en ese sector del área metropolitana.

“Es muy preocupante que aún conociéndose el sentido del fallo del Tribunal, porque en la misma página de la rama se puede leer que el Tribunal tumbó el cambio del uso del suelo en Ruitoque, las curadurías insistan en dar trámite a las licencias en ese sector para beneficiar al contralor Anaya y sus socios”, indicaron los veedores.

Al igual que las curadurías, el secretario de Planeación de Floridablanca, Guillermo Pilonieta, señaló que el municipio tampoco ha sido notificado sobre el fallo de revisión del Acuerdo Municipal 035 del 2018, mediante el cual la administración del entonces alcalde Héctor Mantilla actualizó el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, para el período 2018 - 2030.

“El municipio y en especial la Secretaría de Planeación no ha sido notificada por parte del Tribunal Administrativo sobre el fallo del POT. Hasta tanto no seamos notificados formalmente no nos pronunciaremos. Pero cualquiera que sea la decisión del Tribunal, ésta será acatada a cabalidad por la administración del alcalde Miguel Ángel Moreno”, afirmó Pilonieta.

