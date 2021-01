A pesar del Estatuto, la oposición continúa rezagada en Santander

Un año después de haberse estrenado el Estatuto de la Oposición en las corporaciones de elección popular en el país, la labor de contrapoder de aquellos que obtuvieron la segunda votación más alta en las elecciones locales del 2019 aún no es tan evidente en Santander.

Si bien el Estatuto se cumple políticamente a cabalidad, toda vez que los aspirantes a Gobernación y Alcaldía que obtuvieron la segunda mayor votación en las elecciones locales del 2019 aceptaron una curul en la Asamblea o Concejo, para ejercer su derecho a la oposición al gobierno de turno, el ejercicio opositor aún continúa rezagado.

“En general hubo garantías, pero en particular hubo algunos incidentes en donde nos silenciaban el micrófono y no nos dejaban intervenir. Tienen el poder, tienen las mayorías y aparte de eso hacen uso de la fuerza, en donde nos aplican la aplanadora”, advirtió Leonidas Gómez Gómez, líder de la oposición en la Asamblea.

Situación similar denunció Jaime Andrés Beltrán, jefe de la oposición en el Concejo de Bucaramanga. Según Beltrán, la coalición mayoritaria del cabildo municipal utilizó la ‘aplanadora’, para defender a la administración Cárdenas y rezagar el trabajo de la oposición. “Conclusión debate mayorías y minorías en el Concejo de Bucaramanga: Todo estará bien, siempre y cuando las minorías no presionen, no sobresalgan y se porten juiciosos, calladitos. Ese respeto solicitan hoy los concejales”, trinó Beltrán.

Sin cultura de oposición

Para el politólogo santandereano Gerardo Martínez, a pesar de la plena aplicabilidad del Estatuto de la Oposición, en el ejercicio real, el contrapoder en la Asamblea y concejos no pasó más allá de animadversión política contra su otrora opositor de campaña. “Acá ya se aplica el Estatuto de la Oposición eficientemente, sin embargo, aún no tenemos cultura de la oposición. Los aspirantes a Gobernación y alcaldías que quedaron en segundo lugar estaban llamados a ejercer una labor de oposición y control político real, analiza y denuncia al gobierno, o no realizan a cabalidad dicha labor de contrapoder o simplemente hacen oposición por animadversión contra el dirigente de turno que la ganó las elecciones”, señaló Martínez Martínez.

Balance 2020

Según el balance de gestión de los dos líderes de la oposición en la Asamblea y el Concejo de Bucaramanga, Leonidas Gómez y Jaime Beltrán, respectivamente, su labor en las sesiones ordinarias del 2020 estuvo enfocada en los debates de control.

En el periodo anterior, Gómez Gómez presentó 10 preposiciones de debate de control al gobierno Aguilar para discutir temas como la crisis de Ferticol, la fallida represa de La Batanera, las irregularidades en el Idesan, la protección de Santurbán entre otros.

Por su parte, Beltrán radicó 16 proposiciones de debate de control político a la administración de Juan Carlos Cárdenas, con iniciativas como la problemática de las ambulancias, menores víctimas de pornografía infantil, además, de liderar denuncias como la invasión ilegal de los Cerros Orientales, los retrasos en la construcción del Centro de Salud del Sur e irregularidades en el PAE, entre otras.

Situación en el área

A pesar del trabajo de oposición en la Asamblea y el Concejo de Bucaramanga, la representación de contrapoder a las administraciones locales de los demás municipios del área metropolitana no ha sido la más relevante.

“Con excepción de Girón, donde el concejal Óscar León, quien lideró el archivo del Plan de Desarrollo del Alcalde, revirtió las mayorías en el cabildo para la elección de las mesas directivas y estuvo detrás de la demanda que terminó con la nulidad electoral de Carlos Román, los demás concejales líderes de la oposición en Floridablanca y Piedecuesta han brillado por su ausencia”, agregó Gerardo Martínez.