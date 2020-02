¿A quién quiere el nuevo Fiscal General en las elecciones de 2022?

El 21 de junio de 1998 en Colombia se eligió en la segunda vuelta presidencial al conservador Andrés Pastrana Arango, en una elección que estuvo marcada por el llamado ‘Toconser’, que simplemente significó la alianza de varios sectores políticos entorno al candidato electo para que no subiera al poder el liberal Horacio Serpa Uribe, quien representaba la continuidad del controvertido presidente Ernesto Samper Pizano.

El ‘Toconser’, es decir el ‘Todos contra Serpa’, llevó a que desde el liberalismo se diera una desbandada hacia Pastrana, liderada entre otros, por el exministro Rafael Pardo y el exsenador Juan Manuel Galán. Y aunque ese tipo de estrategia no es nada nueva en la política colombiana, la misma fue recordada el pasado jueves cuando el entrante fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en su discurso –que se esperaba fuera más jurídico y no político- propuso al contralor Felipe Córdoba y al procurador Fernando Carrillo, que no presenten sus nombres como candidatos presidenciales en 2022.

“Cumplir mi rol de fiscal general implica hacerlo a tiempo completo, sin agendas dobles y con compromiso patriótico, por esa razón invito al Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, a que acompañen la propuesta, como lo hace hoy el Fiscal general, de impulsar la inhabilidad temporal que se quiere establecer a nuestros cargos para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones”, indicó Barbosa durante el discurso.

Esa propuesta volvió a recordar el famoso ‘todos contra’, que en política es muy común cuando se empieza a hablar de la campaña, aunque en esta oportunidad aún faltarían poco más de un año para que la misma se sienta de lleno y se empiece a consolidar quién podría ser el reemplazo del actual mandatario Iván Duque.

Aunque en su propuesta Barbosa dice que la inhabilidad sería para ellos tres, la misma en concreto sólo afectaría a Carrillo. El fiscal tiene un mandato de cuatro años, es decir que irá hasta febrero de 2024; el contralor Córdoba, termina su periodo en septiembre de 2022, es decir al menos cuatro meses después de la elección presidencial. En cambio, a Fernando Carrillo sí le aplicaría, porque su período como procurador general va hasta enero de 2021, 15 meses antes de la elección presidencial de 2022.

Todavía falta mucho

¿Pero entonces sí sería posible esa inhabilidad de la que habla Barbosa? Para que eso pase hay varias alternativas. La primera, que tanto el fiscal, el contralor y el procurador, en un acuerdo ético, más no legal, así lo pacten, pero eso está casi descartado.

Para el analista político John Mario González, “la propuesta del fiscal Francisco Barbosa es inocua y eso demuestra que fue un pronunciamiento político”. Sin embargo, no considera que esto llegue a ser un ‘Toconca’, es decir, no hay una clara estrategia para cerrar el paso a Fernando Carrillo a que aspire a la Presidencia de la República.

Considera, eso sí, que “cada procurador que llega es un candidato presidencial en potencia y ninguno ha podido concretarlo para ganar la Presidencia. Así les paso a Edgardo Maya, Alejandro Ordóñez, incluso hasta Horacio Serpa y Alfonso Gómez. La Procuraduría da una gran vitrina mediática, pero al sobreexponerse, es un talón de Aquiles y debilidad, porque se habla de todo”.

La otra opción, la más clara, es que así quede estipulado en una reforma constitucional. Eso, por ahora, se estaría incluyendo en el borrador de la reforma a la Justicia que está preparando la ministra del ramo, Margarita Cabello, y que se esperaría presentar al Congreso en marzo, tras lograr un apoyo de las cortes y, en especial, de las fuerzas políticas en el legislativo.

Pero, así la propuesta de Barbosa quede en el articulado de la reforma a la justicia, su obstáculo sería que esa inhabilidad no aplicaría a los jefes de las ‘ías’, porque eso significaría cambiarles las reglas de juego electorales.

Ese planteamiento ya toma fuerza en los partidos políticos, incluso en el mismo Centro Democrático, la colectividad del presidente Iván Duque, con la cual se identificaría el propio fiscal Francisco Barbosa.

El senador uribista John Harold Suárez sostiene que “con el tema quien se ve en este momento jugado de alguna manera es Carrillo, quien está a un año de terminar. El fiscal tiene cuatro años, el contralor tiene tres años, el que se afecta es Carrillo. La propuesta debería ser posterior a que ellos dejen su cargo”.

El recién posesionado senador de la Alianza Verde, Jorge Guevara (reemplazo de Antanas Mockus), deja claro que desde ya se empiezan a poner zancadillas y talanqueras para algunos posibles candidatos que podrían aspirar. “Ya hay unas definiciones jurídicas que se tienen que respetar, que se hagan las modificaciones para el periodo siguiente, pero no se pueden cambiar las reglas de juego que están”, sostuvo.

El expresidente de la Cámara, representante liberal Alejandro Carlos Chacón, señala que esa reforma sí es necesaria, pero aclara que no debe cambiar las condiciones de quienes hoy se encuentran ejerciendo en los altos cargos del Estado.

Recordó, incluso, que en el pasado reciente se pretendió imponer una inhabilidad similar al entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien pretendieron cerrarle la posibilidad a que fuera candidato presidencial en 2018. “No puede ser menester un cambio constitucional para afectar una persona, lo mismo que se hizo con Vargas cuando iba a renunciar, pero eso lo terminó beneficiando”, indicó.

¿A quién favorece la ‘recomendación’?

El analista González da una lectura muy particular sobre a quién favorece lo planteado por Barbosa sobre el tema. “Lo del fiscal lo veo como un favor a Carrillo, porque pone a sonar el nombre del procurador. Carrillo lleva mucho tiempo haciendo política y siempre ha querido ser presidente”, aseveró.

Plantea, además, que si bien hay un abierto interés desde Cambio Radical para intentar favorecer a Germán Vargas en una eventual candidatura suya, Carrillo tiene “muchos amigos en el Congreso y no le queda difícil quebrar esa propuesta”.

Para el senador Suárez, la inhabilidad propuesta por Barbosa lo que busca “es enviar un mensaje de despolitización de la justicia, lo que quiso decir es que es un fiscal independiente y él descarta cualquier posibilidad de ser candidato.

El senador verde Guevara sostiene que Barbosa lo que hizo fue ir en contra del mensaje que dejó el presidente Iván Duque, cuando le dijo que esperaba que su gestión en la Fiscalía no fuera “tan opinadora sino más dedicada a la justicia”.

Lo cierto es que la polémica armada esta semana por el entrante fiscal general quedará ahí, porque pasarán muchos meses para ver si en la reforma a la justicia la controvertida inhabilidad prospera en la enmienda constitucional, lo cual sólo quedaría en vigencia –si es aprobada- hasta después de junio de 2021.

¿Qué respondieron el contralor y el procurador?

Luego de conocerse las palabras pronunciadas por el nuevo fiscal en su discurso de posesión, las reacciones no se hicieron esperar. Aunque fueron muchos los ciudadanos que comentaron al respecto en redes socials, todos estaban a la espera de las respuestas del contralor y del procurador.

Por un lado, Carlos Felipe Córdoba, mediante un video que fue compartido en la cuenta oficial de la Contraloría General de la República, éxpresó su conformidad con respecto al pacto propuesto por el fiscal Francisco Barbosa.

“Apoyamos esa inciativa a la que hoy hace alusión el fiscal y el procurador, porque nuestro único sentido es luchar contra la corrupción y no estar aspirando a temas distintos al de trabajar”.

Por su parte, Fernando Carrillo, procurador general de la nación, a través de su cuenta de Twitter, explicó la propuesta del fiscal ya se encuentra en el proyecto a la reforma de la justicia. Aseguró que no tiene aspiraciones presidenciales e invitó al Fiscal a trabajar de manera conjunta con la Procuradoría y la Contraloría.

“La propuesta del Fiscal Barbosa YA está en el proyecto de reforma a la justicia. No sé quién tenga aspiraciones presidenciales. No soy candidato a nada. Más bien, invito al Fiscal a unirse a la campaña de lucha frontal #ContraLaCorrupción conjuntamente con @CGR_Colombia”.