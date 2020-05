“Adentro de la Alcaldía me quieren joder”: Rodolfo Hernández

Según Hernández Suárez, el gobierno de Juan Carlos Cárdenas ha entregado ayudas humanitarias por $5 mil millones en el marco del COVID-19, pero a la vez frenó todas las obras de infraestructura social que habían quedado comprometidas por parte su administración.

Además: ¿Hay división política entre Hernández y Cárdenas?

“Nosotros dejamos listos los estudios y diseños de por lo menos 30 obras de infraestructura de impacto social para la comunidad, solo era sacar la licitación y ejecutar. Pero qué sorpresa me doy cuenta que las sacaron del Plan de Desarrollo. Qué sorpresa, toda la plata de la Secretaría de Infraestructura la sacaron y según lo que me informan a mí solo vana a hacer el Centro Vida Álvarez que vale $800 millones, todo bajo la excusa que por la pandemia no se pueden contratar las obras”, expresó Rodolfo Hernández.

Lea también: El 75% de los recursos del Plan de Desarrollo de Bucaramanga se invertirán en educación, salud y deporte

Para el exmandatario local, la estrategia de la administración Cárdenas de no ejecutar las obras que ya estaban formuladas, tiene como fin “joder” su imagen ante la comunidad y usan como excusa la crisis del Coronavirus.

“Yo tengo un compromiso moral con la gente que creyó en mí, era la palabra. Entonces allá como hay intereses de joderme, entonces lo que quieren es hacerme quedar mal. Por eso, lo que yo estoy buscando es argumentaciones sólidas, escritas, de la fuente que es el mismo municipio, para desbaratarles toda la argumentación que tengan que no es otra que es contratar y archivar lo que ya está diseñado. ¿Cómo hace eso esa administración? Esa administración va en contravía de toda la racionalidad”, agregó Hernández.

Le puede interesar: Concejo de Bucaramanga aprobó en primer debate el Plan de Desarrollo 2020-2023

Intereses electorales

Así mismo, el exalcalde de Bucaramanga señaló que desde hace varios meses que no se habla con el alcalde Juan Carlos Cárdenas. Además señaló que quienes quieren hacerle daño, son funcionarios que tienen intereses electorales en las próximas elecciones legislativas.

“Yo me quedé de reunir con él, (Juan Carlos Cárdenas), en Semana Santa en mi apartamento, pero él canceló esa reunión porque dizque se iba a repartir mercados, de ahí no hemos vuelto a tener contacto. Allá hay candidatos a la Cámara que quieren cambiar todo para utilizarlo como un estandarte para que voten por ellos”, puntualizó Rodolfo Hernández.