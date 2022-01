Adhesión de senador de Santander generó polémica en la Coalición de la Esperanza

Las llegadas de los de los senadores, el santandereano Miguel Ángel Pinto (liberal) y Germán Varón (Cambio Radical), quienes llegaron el domingo y el lunes, respectivamente generaron escollo en la colectividad.

“Aquí hay diferencias, el hecho que queremos mostrar a Colombia es que somos capaces de superar las diferencias de manera racional y civilizada”, aseguró anoche el candidato al Senado Humberto de la Calle, al asumir la vocería de la Coalición Centro Esperanza, cuyos integrantes sostuvieron una prolongada reunión para analizar la polémica generada entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria.

Como se sabe, los dos aspirantes a la Presidencia por esa alianza sostuvieron un altercado público el martes pasado, cuando ella lo increpó por algunos apoyos políticos ligados a “la maquinaria” que ambos se comprometieron a rechazar cuando se unieron.

Gaviria, a su vez, la tildó de “hipócrita y oportunista” y la instó a revisar la lista del partido Alianza Verde a la que Betancourt le dio su respaldo: “¿Eso no es maquinaria?”.

Sin embargo, según De la Calle “esta coalición se basa en que hay una serie de movimientos distintos, alrededor de seis, eso es inédito en Colombia, luego se presentan desajustes”.

​Además, aclaró que “nosotros tenemos un acuerdo mínimo de carácter programático, unos principios éticos y una proclama, y todos estamos de acuerdo alrededor de eso, pero siempre hemos dicho que podemos tener diferencias en distintos temas”.

Y tras reconocer que las adhesiones son el motivo de la discordia, señaló que “estamos trabajando para superar eso a través de unos criterios que reafirmen algunas cosas: que somos un movimiento de oposición, que queremos un cambio, que no queremos clientelismo, que tenemos que hacer una política distinta”.

No obstante, precisó que, aunque asistieron todos los miembros de la coalición, ayer no se llegó a una conclusión, sino que cada uno hará consultas hoy y que, tras una nueva reunión, espera que se dé a conocer un comunicado conjunto sobre el tema.

Jorge Robledo, otro de los precandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza, se expresó públicamente en contra de la llegada de personas “cercanas al Gobierno”.

Sobre la mejor forma de acabar con el ‘fuego amigo’ registrado al interior de la alianza, el sociólogo Carlos Charry señala que “a esta altura ya no hay cómo lograr limar las asperezas. Creo que ya se fueron así como están, las cartas están echadas y que en la consulta se midan las fuerzas al interior de esta coalición, como de las otras, porque no es la única en la que hay fricciones y diferencias”.

No obstante asegura que no cree que la Esperanza vaya a colapsar. “Eso es normal en el ejercicio de la política, pero a mi modo de ver, en este caso, obedece a que no existieron desde el principio unas reglas claras para la inclusión de los candidatos”, indicó.

Lo cierto es que aunque Gaviria sí estuvo en el encuentro de ayer, cosa que no sucedió en la reunión del martes en la noche, en la mañana afirmó, a través de un video, que “rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista”.

También indicó que él representa el centro político “liberal y progresista, que sea protagonista del cambio de verdad, de las reformas que necesita Colombia, del cambio en serio”, y remató: “En la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión, dividiéndonos. Es el momento para hacer la diferencia y construir, conjuntamente, un país sin miedo, reconciliado, un país más justo, más decente y más digno”.

De igual forma, ayer el exministro de Salud recibió más apoyos de sectores que le han sido cuestionados también por Sergio Fajardo (ver recuadro).

Otras adhesiones polémicas

Los apoyos recibidos por el precandidato presidencial Alejandro Gaviria que generaron polémica al interior de la Coalición.

Sin embargo, ayer el exministro de Salud continuó recepcionando respaldos provenientes de partidos tradicionales, en medio de la discusión al interior de la alianza.

Uno de ellos fue el de Rafael Pardo, quien fuera ministro de Trabajo durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en nombre del Partido Liberal.

Y el otro fue el de Eduardo Díaz Uribe, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en el mismo mandato y también exministro de Salud.