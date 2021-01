Según la denuncia, el pliego de condiciones del proceso licitatorio liderado por la Secretaría General de Piedecuesta, para la operación del PAE en ese municipio, presenta inconsistencias que evidenciarían el presunto direccionamiento del contrato, el cual tiene un valor superior a los $4.313 millones.

Además: Gobernación adjudicó la operación del PAE Santander para 40 días

“Esta es una crónica de un contrato amarrado. La administración municipal publicó unos pliegos con unos requisitos habilitantes que no permitían la pluralidad de oferentes, como exigir que el gerente del contrato tenga una experiencia mínima de 15 años, cinco de ellos en el sector público, no dar claridad sobre la forma como se evaluó el ítem de bodegas, entre otros, además de no darle respuesta a las observaciones de esta veeduría”, indicó Carlos Martín Jaime, director de Colombia Transparente.

Jaime Báez, secretario de General de la Alcaldía de Piedecuesta desestimó los señalamientos de la veeduría ciudadana y aseguró que no existe ninguna irregularidad en el proceso licitatorio.

“En el Secop están publicadas todas las respuestas a las observaciones que de manera airada ha publicado el señor veedor. Este es un proceso transparente, en medio de una incertidumbre por cuenta de la nueva realidad de la alternancia o virtualidad escolar a la que ahora nos enfrentamos. Esas denuncias no tienen sustento”, señaló el funcionario.