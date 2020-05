Según los corporados, en el Plan de Desarrollo, la administración Aguilar contempla invertir tan solo $54 mil millones para el agro en los próximos cuatro años, es decir, el 1,5% del presupuesto total del Plan.

Además: Plan de Desarrollo de Santander costará $6.2 billones para su ejecución en los próximos cuatro años

“En el sector del agro, ellos tiene presupuestado invertir $54 mil millones en un sector donde todo el mundo resaltado la necesidad de lo que es la necesidad alimentaria. Pero de los $54 mil millones la administración solo tiene fijos $17 mil millones”, explicó el diputado Giovanni Lela, de la Alianza Verde.

Lea también: Tras dos años de estudio del agro, la Ocde propone 32 sugerencias

Metas mínimas

Ante la poca inversión las metas del Plan en los temas relacionados con el agro en Santander serían mínimas.

“Santander tiene un problema muy grande con la titularización de al tierra rural porque más del 50% de los títulos rurales no son los reales, hay falsa tradición. Los campesinos en Santander tienen la posesión de los inmuebles pero no tienen el título, y sin ese título no puede recibir beneficios, no puede sacar créditos. La meta para el departamento en titularización de tierras en cuatro años es de titularizar 20 predios, una meta muy baja”, agregó el Diputado de la Comisión del Plan.

Igual suerte ocurre con la meta de ciencia tecnología e innovación agropecuaria donde la administración Aguilar solo va a tener $15 millones destinados para los próximos cuatro años.

“Para la ciencia y tecnología del sector agrícola la administración departamental solo piensa en hacer un estudio del sector y nada más en casi cuatro años de gobierno. Si no hay recursos al menos busque alianzas con las universidades de la región para fomentar el desarrollo del campo con ciencia, con tecnología, donde las personas sepan a ciencia cierta cuándo, dónde y qué sembrar”, cuestionó el diputado Giovanni Leal.

Ajustados al presupuesto

En su intervención ante la Comisión Segunda, la secretaria de Agricultura de Santander, Rosmary Mejía, reconoció que las inversiones en el sector se tuvieron que reajustar debido a la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 en la economía del país.

Y es que inicialmente el Plan de Desarrollo antes del COVID estaba presupuestado en unos $6.5 billones de pesos para el departamento en el cuatrienio, con la pandemia la dinámica cambió tanto en el recursos como en las prioridades, es así como la administración Aguilar aterrizó el presupuesto a más o menos el 50% de lo que se tenía previsto, es decir, entre $3 y $3.5 billones de inversión para el cuatrienio.