“Este contrato fue para la adquisición de bioseguridad, para que nuestros niños puedan volver a clases presenciales. Dentro de ese contrato resalta la adquisición de 94.340 cajas de tapabocas para adultos por valor de $31.538 pesos cada caja, para un gran total de $2.975 millones. Haciendo una consulta en el mercado encontramos que la caja de tapabocas con todo e impuestos adicionales de la contratación pública de cerca de 40%, no supera el costo de $15 mil pesos cada una, es decir, en el mercado las 94.340 cajas de tapabocas cuestan $1.250 millones incluidos impuestos, y la Gobernación los compró en $2.975 millones. Hay un sobrecosto cercano a los $1.725 mil millones solo en este ítem”, advirtió Ferley Sierra.

Controvertidos contratistas

Distribuciones y productos Life SAS fue creada en junio del 2020 y a diciembre del año pasado no reportó ningún ingreso ante la Cámara de Comercio.

Cumple con los requisitos de Ley

Aunque prefirieron guardar silencio hasta tanto las autoridades no se pronuncien al respecto, desde la administración departamental afirmaron que el contrato C01.PCCNTR.2445020 fue firmado cumpliendo todos los requisitos legales.

“No nos pronunciaremos de manera oficial hasta tanto los entes de control no investiguen y se pronuncien sobre el tema. Nos defenderemos como tiene que ser ante la Fiscalía y demostraremos que este contrato se firmó cumpliendo todos los requisitos de Ley. Ahí hay un estudio de mercado que demuestra que no hay ningún sobrecosto como se quiere hacer ver ahora. Tenemos la conciencia tranquila de que no hubo ninguna irregularidad en este contrato”, señalaron desde la Dirección de Gestión del Riesgo en Santander.