Agenda legislativa, el gran pendiente del Mininterior en el 2020

La salida esta semana de Alicia Arango del Ministerio del Interior no tomó al mundo político por sorpresa. Desde hacía varias semanas se venía rumorando que saldría de la cartera, pero que permanecería en el Gobierno, como una de las fichas más importantes del expresidente Álvaro Uribe en el Gabinete presidencial.

La noticia la confirmó el presidente Iván Duque el pasado marte a través de su cuenta de Twitter, donde comunicó que la funcionaria, quien también ocupó la cartera de Trabajo durante varios meses, ahora será la embajadora de Colombia ante la ONU, en Ginebra, Suiza.

Y es que en medio de la pandemia Arango pasó de ser una de las ministras visibles a lo que muchos han llamado ‘trabajar tras bambalinas’, luego de haber estado involucrada en críticas por varios de sus pronunciamientos, y en su lugar, empezó a tomar visibilidad el entonces viceministro Daniel Palacios, quien quedó como titular de la cartera del Interior a partir de este momento.

Para el analista político Mauricio Jaramillo, Arango salió de la gran polémica en la que se vio envuelta por el tema de la contratación por horas, con un perfil alto, a tener muy poca imagen y dando la impresión de pasar de ser una de las ministras más cercanas al presidente a ser una funcionaria con bajo protagonismo. Sin embargo, advierte que este cambio pudo deberse a una estrategia para que su figura no polarizara tanto en medio de la pandemia.

Agenda legislativa relegada

Pero lo que más llamó la atención fue su no tan protagónico papel para sacar adelante la agenda legislativa, en especial, al final de la misma cuando recibió muchas críticas por no tener presencia en los debates de temas tan importantes para el Gobierno y el país como la reforma al código electoral. En su lugar siempre estuvo presente el viceministro Palacios. Sin embargo, posteriormente su ausencia se justificó con un supuesto aislamiento preventivo, porque personas cercanas a ella habían sido diagnosticadas con Covid positivo.

“Gran sorpresa causó entre los congresistas que durante los debates finales y la conciliación del Código Electoral, la ministra del interior Alicia Arango no haya asistido al Capitolio Nacional para impulsar la reforma que modernizará el sistema que data de 1986. En su reemplazo siempre estuvo el viceministro Daniel Palacios, quien se echó al hombro la responsabilidad de ser el puente entre el ejecutivo y el legislativo para evitar el naufragio de la iniciativa”, señaló el senador Armando Benedetti en su momento.

Jaramillo agrega que la agenda legislativa es uno de los temas en los que ha ido peor al Gobierno en términos de número debido a que tiene un récord menor al de sus antecesores, no pudiendo sacar adelante proyectos emblemáticos e importantes tales como la ley anticorrupción o la reforma política. “Es uno de los grandes lunares de Alicia Arango”, agregó.

Papel en la ONU

No obstante, pese a las críticas, Arango seguirá siendo una ficha importante para el Gobierno, ahora desde la embajada de la ONU, donde se debaten temas tan álgidos para el Estado, como los avances del acuerdo de paz con las Farc, el asesinato de líderes sociales, la defensa de los derechos humanos.

“Me parece que quieren tener una persona de la entraña del uribismo cerca a Duque. Alicia Arango es una de las personas más cercanas a Uribe, fue muy importante en sus dos periodos, entonces me imagino que querían mantenerla dentro del Gobierno, pero muy probablemente trataron de mantenerla hasta que ya no aguantó más, pero imagino que es por el peso que ella representa”, dice Jaramillo.

Carlos Andrés Arias explica la función de Alicia Arango en el Gobierno, señalando que la funcionaria hizo su tarea principal: mantener el equilibro entre las fuerzas de derecha del Centro Democrático y las relaciones con el presidente, debido a que ella representa el uribismo en su máxima expresión. Además, indica que para la ahora embajadora, su jefe siempre ha sido Álvaro Uribe y por extensión Iván Duque.

Sin embargo, Arias indica que su imagen para la relación del Gobierno con fuerzas no cercanas al uribismo no fue favorable por lo que ella representa, además de no ayudarse con sus comentarios. Sin embargo, destacó la labor que desempeñó para intermediar con líderes de las comunidades y entender sus necesidades.

Pese a los rumores de cambio que persisten sobre el Gabinete, el presidente Duque, en entrevista con la Revista Semana, aseguró que, por ahora, el equipo está trabajando bien tal y como está.

Balance Mininterior

En su balance de salida, Alicia Arango Olmos señaló que la cartera cumplió el 100% de las metas propuestas para el año 2020. “En total fueron 14 compromisos discriminados así: 10 a cargo del Ministerio del Interior, 2 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y 2 de la Unidad Nacional de Protección”.

Sobre la agenda legislativa tramitada en el año dijo que desde el 2013 no se aprobaban en un mismo período legislativo más de 20 iniciativas enfocadas a la reactivación económica y destacó la aprobación de la paridad de género en el Código Electoral.

Alicia Arango Olmos resaltó programas tan importantes como la Escuela de Líderes, enfocada en la capacitación académica y competencias blandas por medio de 24.687 cupos, 159 diplomados, 442 cursos y un presupuesto de 7521 millones de pesos.