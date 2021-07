$!Ahondan las dudas tras la ausencia del gobernador Mauricio Aguilar

Tras un extenso silencio por parte de la Administración Departamental y la falta de publicidad de los actos administrativos que dieran sustento jurídico sobre la ausencia del gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, quien desde el pasado viernes, 9 de julio, no se encuentra al frente de la dirección del Departamento, en las últimas horas, la Gobernación de Santander publicó la Resolución 09479 del 9 de julio del 2021, mediante la cual, Aguilar Hurtado tomó vacaciones desde el pasado lunes 12 de julio.

¿Dos días de abandono?

Es decir, Mauricio Aguilar habría desatendido sus funciones como Gobernador desde las 8:00 de la mañana del pasado sábado, 10 de julio, a pesar de que sus vacaciones solo comenzaban hasta el lunes 12 de julio.

Varias fuentes cercanas al senador Liberal Jaime Durán le confirmaron a Vanguardia que desde el pasado sábado, el congresista santandereano viajó junto con el gobernador Mauricio Aguilar a Cancún.

“Si el Gobernador salió del país el sábado o el domingo, (10 o 11 de julio), y no contó ni con el permiso de la Asamblea, ni contó con ni siquiera la autorización de las vacaciones por parte de la Secretaria General, obviamente sí hay una falta disciplinaria por abandono del cargo por esos dos días, que es lo que no está muy claro, porque esos dos días quedan cobijados con un encargo, no quedan cobijados con ninguna situación administrativa laboral que se denomine permiso, vacaciones, licencias, porque las vacaciones comienzan desde el 12 de julio”, explicó Gerardo Martínez.

Esta redacción pudo conocer por parte de la Asamblea departamental, que actualmente se encuentra en periodo de sesiones ordinarias, que el gobernador Mauricio Aguilar no gestionó ningún permiso para salir del país el fin de semana pasado.

Vanguardia intentó comunicarse con el gobernador Mauricio Aguilar y con el senador Jaime Durán, pero no fue posible la comunicación con los funcionarios.

