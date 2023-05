¡Al ‘rojo’ vivo! Se calienta la disputa por el aval liberal a la Alcaldía de Bucaramanga

La carta de la discordia

No estaré con Cárdenas

Continúan en la carrera

Aunque la solicitud va secundada por el actual diputado Alfonso Pinto, quien también ha manifestado públicamente su aspiración, el corporado dijo que continúa dejando abierta su precandidatura a la alcaldía.

“Es mejor tener todas las posibilidades abiertas. No hay nada fijo. Mi solicitud sigue en firme porque todo puede pasar. Pero mi inclinación es por Horacio José si eso permite la unión y consensos. Sigo responsable con mi partido y si hay un mecanismo de elección quisiera estar en la baraja de considerados”, manifestó Pinto Fratalli.

Por su parte, el exalcalde y también precandidato, Carlos Ibáñez, calificó como “legítima” la comunicación de los concejales de manifestar su simpatía por determinado candidato, sin embargo, señaló que lo ideal es que exista un colegio electoral conformado por los concejales, los exalcaldes, los ediles del liberalismo, y buscar un consenso para la escogencia del candidato único del partido a la alcaldía de la capital de Santander.

“A pesar de que lo considero un acto de hostilidad contra mí, por no haberme incluido en la encuesta del Partido Liberal donde solo aparece los nombres de Horacio José Serpa y Miguel Ángel Sánchez, yo insisto en que hay que buscar la unidad del partido y lo he manifestado en miles de formas para que eso se logre, espero que presten atención y adviertan que si el Partido Liberal no va unido a las elecciones no va a ser posible reconquistar la alcaldía”, consideró Ibáñez.