Denuncias del gobernador Mauricio Aguilar y del alcalde Juan Carlos Cárdenas, ¿legítima defensa o censura?

Denuncia por telegestión

“He hablado con Jaime Lombana, un abogado penalista, y le hemos dado poder para que denuncie al concejal Antonio Sanabria. No voy a permitir que se sigan utilizando discursos mentirosos, tramposos, engañando a los ciudadanos porque eso no ayuda a la democracia de la ciudad. Eso va a avanzar, así lo vamos a hacer”, indicó el mandatario local.

Injuria y calumnia

“La sistemática obsesión de un diputado, -que convirtió su dignidad en un circo ambulante, para desnaturalizar el debate público, el control político, la contradicción y diferencia, necesarias en democracia-contra mi humanidad, la de mi familia y la de mi equipo de gobierno, me obliga a ratificar que a pesar de su persecución, maltrato, vulneración, que ejerce, especialmente contra las mujeres de mi gabinete, lo cual rechazo y condeno, no voy a bajarme al lodazal en el que convirtió su responsabilidad pública”, acotó Mauricio Aguilar.

Censura al control político

Para Gerardo Martínez, doctor en Ciencias Políticas, las acciones penales emprendidas por los mandatarios de Santander y Bucaramanga, más allá de ser una acción de legítima defensa son una clara estrategia para censurar el control político por parte de los corporados de la oposición.

“Acá lo que hay es un grave atentado contra el control político. Como no tienen el aprecio, y se nota en las encuestas, el camino que les queda es enviar mensajes en los que se censure toda crítica en contra de su gobierno. Pretenden callar a la gente que no solo no esté de acuerdo con sus políticas sino que lo expresen públicamente, porque en últimas lo que están es buscando que la persona no se exprese”, consideró el abogado Martínez.

Según Gerardo Martínez, esta estrategia emprendida por Cárdenas y Aguilar, roza la delgada línea del autoritarismo.

“El pretender callar a los opositores a través de las vías judiciales solo es posible a través del régimen totalitario. Estamos llegando al régimen total de querer silenciar la protesta, porque en últimas el control político es una forma de expresión de protesta en contra de las acciones que se realizan incorrectamente en un gobierno”, agregó Martínez.