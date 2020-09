Alcaldes de Soto Norte hablaron ante la Comisión Accidental del Senado sobre minería en Santurbán

Los mandatarios locales fueron los protagonistas del segundo foro virtual que desarrolló la Comisión accidental del Senado de la República para la preservación del páramo de Santurbán.

En el debate participó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, quien aseguró que de llegarse a otorgar la licencia ambiental a Minesa para la explotación con megaminería en Soto Norte, se deja en jaque a todos los ecosistemas del país.

“Este sería un mal precedente para la historia de nuestro país, tan pronto se toque el páramo de Santurbán va a haber una depredación de nuestro ecosistema y nuestras fuentes de agua y por qué no pensar qué va a pasar el día de mañana en zonas tan importantes como Chingaza, el páramo de Sumapaz, Cajamarca, Jericó”, señaló Cárdenas.

Del mismo modo, Genny Gamboa, alcaldesa de California, señaló que sí está de acuerdo con la minería en Santurbán, pero no con la gran minería que pretende ejercer Minesa en su territorio.

“Sí a la minería, pero no así como se ha venido haciendo desde las multinacionales que han pasado por California y que nos han dejado una estela de pasivos ambientales a perpetuidad, daños sociales, daños a las economías locales. No creo en la minería bien hecha, porque hemos sido testigos más de 25 años de este concepto, que solo se queda en estudio pero que no se evidencia en la práctica”, acotó la alcaldesa Gamboa.

Tradición minera

A su turno, Hernán Bautista, alcalde de Vetas, afirmó que si se impide la explotación minera en Santurbán, el municipio de Vetas desaparecerá.

“Si se delimita el páramo como lo propone el Comité de Santurbán, que se haga a una altura por encima de las bocatomas del Acueducto de Bucaramanga, Vetas se elimina del mapa. Somos el municipio más alto de Colombia, por eso nuestra propuesta es que de las 9.600 hectáreas que tiene Vetas nos permitan seguir trabajando en las 600 hectáreas que históricamente hemos hecho minería”, indicó Bautista.

“Reconversión minera”

En su intervención, la administración de Mauricio Aguilar aseguró que es momento de reconvertir la minería tradicional que ancestralmente se desarrolla en Santurbán, con nuevas tecnologías, apoyo y fomento por parte del gobierno.

“Se puede tener como oportunidad la reconversión de las actividades que actualmente se desarrollan en los municipios que tienen territorios en los páramos, esa es una solicitud que hacen las comunidades que habitan esos territorios, que no desaparezcan sus tradiciones ancestrales, sino que se pueda hacer una reconversión, pero que esa reconversión sea acompañada con tecnología, con apoyo y fomento”, afirmó Mercedes Camargo, en representación del gobernador.