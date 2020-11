Alcaldía de Bucaramanga descarta aumentar las CPS para reactivar la economía

La Alcaldía de Bucaramanga descartó la posibilidad de aumentar el número de Contratos de Prestación de Servicios, CPS, para la próxima vigencia como estrategia para la reactivación económica, como lo sugirió el concejal Leonardo Mancilla, siguiendo el ejemplo de la Gobernación.

Además: Presupuesto municipal de Bucaramanga rondará el billón de pesos para el 2021

Según la Secretaría de Hacienda, el presupuesto municipal para la próxima vigencia está proyectado en la austeridad del gasto, por lo que no se pretende aumentar el gasto de funcionamiento, sino, por el contrario, busca disminuir en 34% las CPS de la Alcaldía.

“Si bien la estrategia de reactivación económica está alineada con la generación de empleo, no es viable aumentar el gasto de funcionamiento de la Alcaldía, dado que esto iría en sacrificio de la inversión que es lo que esperan los bumangueses. La apuesta del presupuesto de la Alcaldía en el 2021 es que a pensar de la reducción de ingresos por efecto de la pandemia, no reduciremos la inversión, la mantendremos y reduciremos los gastos de funcionamiento. Lo que necesita la ciudad es amoblamiento urbano, obras, proyectos sociales, y la ejecución de estos proyectos a su vez generará empleo indirecto. Que es el efecto secundario de la contratación estatal. En cambio el aumento del gasto de funcionamiento no tiene efectos secundarios y sí afecta la inversión social”, explicó Saharay Rojas, secretaria de Hacienda municipal.

Polémica proposición

En la sesión del pasado 29 de octubre, el concejal de la Alianza Social Independiente, ASI, Leonardo Mancilla le sugirió a la administración municipal aumentar el gasto de funcionamiento para incrementar la contratación de CPS y así fomentar la reactivación económica, postura que fue altamente criticada por los minoritarios.

“Según el concejal Leonardo Mancilla del partido ASÍ, quien hace parte de las mayorías del Concejo, la administración municipal debe hacer lo mismo que la Gobernación y generar más CPS para reactivar la economía. Eso quedó derrotado en las urnas. Si el Estado se dedica a contratar nos va a pesar lo mismo que Venezuela que es el único que genera empleo porque acabó con el resto”, señaló la concejal de la Liga Anticorrupción, Marina Arévalo.

Lea también: Polémica por aumento de CPS en la Gobernación de Santander para el 2021

¿Aumento de CPS?

Así mismo, la cabildante de la Liga advirtió que en la actual vigencia se ha aumentado de manera significativa la contratación de CPS por parte de las secretarías Administrativa y de Hacienda de Bucaramanga.

“Se han disparado las CPS en las secretarías Administrativa y de Hacienda. Al mes de octubre la Secretaría de Hacienda tenía 148 CPS, cuando en el 2019 solo contrató 29, yendo en contravía del discurso de austeridad del Alcalde”, agregó Marina Arévalo.

A su turno, la Secretaría de Hacienda desestimó las declaraciones de la cabildante y por el contrario aseguró que la cartera de Hacienda ha gastado $257 millones menos que el año anterior en CPS.

“Mantenemos las mismas CPS, solo aumentamos 10, porque tenemos contingencia por el COVID de 30 mil PQR, sumado a la suspensión de la actualización catastral. Eso implicó que el equipo de impuestos tuviera que atender muchas peticiones, tutelas y demandas, generando que tuviéramos que hacer adicional de la mayoría de los contratos, lo que implica que para el Secop son un registro contractual, así sea la misma persona. De hecho estamos gastando menos recursos que en la vigencia 2019. En el 2019 se invirtieron $2.583 millones, mientras que en el 2020 $2.326 millones, es decir nos hemos gastado 257 millones de pesos menos que el año anterior ya que año todo el personal se contrata por funcionamiento”, indicó Rojas.