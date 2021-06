Alcaldía de Bucaramanga nombró a funcionario que golpeó a una mujer como Comisario de Familia

Investigado por agresión

Esta redacción intentó comunicarse con el Ministerio Público para conocer el estado de la investigación disciplinaria en contra de Fabián Canal, pero al cierre de esta edición aún no había respuesta oficial por parte de la Procuraduría.

“Acatando la norma”

La administración municipal confirmó el nombramiento de Fabián Canal como funcionario de carrera administrativa en el cargo de Comisario de Familia.

Según la Alcaldía, el nombramiento de Canal se da en acatamiento de la Ley, toda vez que él obtuvo el puesto tras ganar un concurso convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

“Efectivamente el nombramiento del señor Fabián Canal como Comisario de Familia en propiedad se dio en mayo pasado. Esto no quiere decir que desde la administración se esté acolitando la violencia contra la mujer, no, solo estamos acatando la Ley, porque el señor Fabián ganó un concurso de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es un derecho adquirido por él y que nosotros no podemos quitarle. Teníamos que nombrarlo sí o sí”, indicó la fuente al interior de la administración, quien pidió reserva de su identidad.

Así mismo, desde la Alcaldía aseguraron que la sola investigación disciplinaria en contra del Comisario de Familia no es impedimento para su nombramiento.

“Hasta que no haya un fallo sancionatorio o una orden judicial, no podemos actuar”, agregó la fuente.