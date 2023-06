En la mañana de este lunes, 5 de junio, el exministro del Interior, Alfonso Prada, anunció que denunció al exembajador de Venezuela, Armando Benedetti, por sus “afirmaciones calumniosas”, esto después de que Revista Semana revelara explosivos audios, que tocó directamente al presidente Gustavo Petro y lo que fue su campaña en el 2022 y que también salpican a otras figuras cercanas al primer mandatario.

“Hemos denunciado en la @FiscaliaCol las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones”, trinó el exministro del Interior.

Prada aseguró que: “Siempre obramos con total transparencia y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio. Radicada en la madrugada de hoy en la @FiscaliaCol por nuestro abogado Dr Andrés Garzón Roa”.

Cabe recordar que en los audios, Benedetti acusó a Prada de supuestamente “robarse” el Ministerio del Interior con su esposa. “El señor Prada se robó todo el Ministerio con la mujer”, se escuchar decir a Benedetti en los audios.

Cabe recodar, que Prada fue hasta poco la mano derecha del Presidente en la relación con el Congreso y salió del Gobierno luego de que fracasara la coalición mayoritaria que había construido Petro.

En la denuncia por el delito de calumnia, radicada por Padra y su esposa Adriana María Barragán, aseguran que las afirmación de Benedetti son “absolutamente falsas”. Además, indicaron que Prada, por su paso en el Gobierno, específicamente en el Ministerio del Interior, “no fue ordenador del gasto”.

“Las afirmaciones que hace Benedetti Villaneda y que salieron a la luz por los medios de comunicación son total y absolutamente falsas, prueba de ello es la potísima razón que Hernando Alfonso Prada Gil, en su paso por el Ministerio del Interior, no fue ordenador del gasto, no ejerció en ningún acto como ordenador del gasto, mucho menos indicó o sugirió a los funcionarios que sí tenían esa función absolutamente nada que tuviera que ver con la contratación o gastos del Ministerio. Más grave aun tratándose de Adriana María Barragán López, quien no tuvo vinculación alguna con el Ministerio del Interior. Por ello, la mendaz afirmación del querellado constituye objetiva y subjetivamente el delito de calumnia”, dice la denuncia publicada por Prada en su cuenta de Twitter.

En la denuncia indicaron que Prada no estuvo en ningún proceso contractual, no recibió beneficios ilegales. Asimismo, niegan que la esposa del exministro haya estado vinculada en el Ministerio del Interior.

“No recibió ningún beneficio ilegal de ninguna persona ni entidad en su paso por el Ministerio y menos su esposa que jamás estuvo vinculada al Ministerio ni a ningún proceso de ejecución de recursos públicos de esa entidad. Esto lo pueden comprobar la totalidad de los funcionarios y contratistas de la entidad”, añade la denuncia.

