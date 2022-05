Alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo más una estrategia de campaña que una realidad

Utopía de una alianza

Alianza en segunda vuelta

A pesar de que en los últimos días tanto Sergio Fajardo como Rodolfo Hernández descartaron de lleno cualquier posibilidad de alianza antes de primera vuelta, ambos candidatos anunciaron que sí se unirán si alguno de los dos pasa a la segunda vuelta presidencial.

“Yo no me voy a unir a nadie. A mí me firmaron 2 millones de colombianos como independientes y no puedo traicionarlos uniéndome a un montón de politiqueros, que son los mismos que han desangrado a Colombia y hoy están pidiendo un pedazo de poder”, indicó Rodolfo Hernández.

“Hemos conversado, tenemos una buena relación personal y coincidimos en la lucha contra la corrupción. Pero yo estoy concentrado en mi campaña y él en la suya. Él presentará sus propuestas, sus ideas para cambiar el país y yo voy por este camino luchando, porque este mes es crucial y no nos podemos distraer”, aseguró Fajardo en entrevista con Caracol Radio.

Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo ocupan la tercera y cuarta casilla de intención de voto para la Presidencia, (respectivamente), en las encuestas conocidas hasta ahora.