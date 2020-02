Álvaro Uribe pide que liberen a ‘Francisco Galán’

El exmandatario trino que “ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar, (quienes) estuvieron en la cárcel más de 20 años”.

Para Uribe, aunque en la actualidad no hay proceso de paz con el ELN, “estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el ELN actual”.

Es el primer pronunciamiento de un miembro del partido de Gobierno sobre la captura de ‘Francisco Galán’, que tuvo lugar el pasado sábado y fue revelada por la Fiscalía durante la tarde de este domingo.

El hombre fue detenido por miembros de la Policía, luego de que un juez penal del circuito especializado de Cali emitiera la orden de aprehensión

A ‘Francisco Galán’ se le señala de haber participado en el secuestro de más de 64 personas que se encontraban en establecimientos públicos en el kilómetro 18 de la vía que de Cali conduce a Buenaventura, el 17 de septiembre del 2000. El plagio fue adelantado por miembros del frente José María Becerra del ELN.

El exguerrillero es señalado como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo en concurso homogéneo y hurto calificado y agravado.

En cuanto a Juan Carlos Cuéllar, quien fue gestor de paz del ELN, fue capturado el pasado 29 de diciembre en vía pública de un barrio del oriente de Cali.

Cuéllar, cuyo nombre de pila es Tulio Gilberto Astudillo Victoria y también es conocido como ‘Silvio’, es acusado de rebelión, homicidio, extorsión, hurto, porte ilegal de armas y secuestro, entre otros delitos.