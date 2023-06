Análisis | Las posibilidades de Rodolfo Hernández en lo jurídico, su salud y lo electoral

Según el excandidato presidencial, a pesar de su patología médica y de la reciente sanción interpuesta por la Procuraduría, que lo suspendió por 14 años para ejercer cargos públicos, será candidato en las próximas elecciones regionales.

“Todos lo que están haciendo fiesta para que yo me les muera mañana, pasado mañana o antes de las elecciones, más a fondo el ataque. Sin descanso 20 horas de campaña, son tres solo tres meses, eso no es nada”, señaló Hernández en un video difundido en redes sociales. El exalcalde no ha dado entrevistas a medios periodísticos.

Las implicaciones

Los anuncios de Hernández Suárez suscitaron gran revuelo en la política local donde desde ya ven al exalcalde de Bucaramanga como uno de los candidatos más fuertes para ganar la Gobernación de Santander.

En diálogo con el programa Vanguardia Hoy el abogado Gerardo Martínez, Doctor en Ciencias Políticas, consideró que a pesar de la sanción en primera instancia por medio de la cual la Procuraduría suspendió a Rodolfo Hernández para ejercer cargos públicos por 14 años y de la patología médica recientemente diagnosticada al exmandatario local, podrá participar sin ningún problema en los comicios del 19 de octubre, cuando “será la ciudadanía la que elija a su próximo mandatario”.

Según Martínez, el más reciente fallo de la Procuraduría contra Rodolfo Hernández no inhabilita al exalcalde, toda vez que el fallo no está ejecutoriado.

“En el Estado colombiano, un Estado de derecho, solo se pueden aplicar las sanciones cuando estén ejecutoriadas, es decir, cuando ya no queden ninguna instancia a la cual recurrir. En este caso, él irá a apelar ante la instancia respectiva de la Procuraduría. Luego debe ir a una revisión obligatoria ante el Consejo de Estado pero además tiene la posibilidad, respecto a la doctrina Petro contra Colombia, que es la que está de moda, que los que han sido elegidos no pueden ser sancionados sino en virtud de decisión de juez penal. En toda esta controversia va a pasar seguramente varios años”, analizó Martínez.

Martínez considera que la patología médica que atraviesa Hernández Suárez no impide que el excandidato presidencial pueda ser candidato a al Gobernación en octubre próximo.

“Él confirmó que padece de cáncer pero adopta esa enfermedad con una actitud muy positiva, algo de resaltar porque quienes han padecido esa enfermedad saben que no es nada fácil, salir así de positivo a decir me le enfrento y voy a salir adelante, todo lo que dijo, que lo dijo con convicción, con actitud de que saldrá adelante, y como en salud no hay nada escrito, tiene un diagnóstico, dice que es incipiente, pues la campaña lo dirá”, agregó Gerardo Martínez.

Sin embargo, Martínez consideró que si bien ni la sanción de la Procuraduría o el cáncer pueden detener una inminente candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación, dichos factores sí podrán incidir en las elecciones del 29 de octubre donde los ciudadanos tendrán la última palabra.

“Una vez inscrito le corresponde a los ciudadanos evaluar si esas cosas que está padeciendo el candidato: una inhabilidad no confirmada pero en primera instancia y una enfermedad confirmada que él dice que no será catastrófica, evaluar si en esas circunstancias se le debe dar otra oportunidad o si después lo único que habrá son pleitos tanto por lo jurídico o por la patología médica”, concluyó el analista.

El 29 de junio próximo comenzará el periodo de inscripción de candidatos a las elecciones regionales de octubre.